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Росія готує два варіанти ядерного шантажу – керівник ГУР

Ольга Глущенко Субота, 12 березня 2022, 04:24
Росія готує два варіанти ядерного шантажу – керівник ГУР
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Країна-агресор розробляє два варіанти ядерного шантажу, щоб звинуватити Україну.

Джерело: голова Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми маємо інформацію про розроблення двох варіантів. Який з них вони оберуть, це залежить виключно від них.

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Перший – це масштабне підпалювання радіоактивних лісів, підніметься одразу радіоактивна хмара і піде в напрямку, куди дме вітер.

Друге – застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той самий.

Що в першому, що в другому випадку російське керівництво має на меті звинуватити саме Україну, і саме ії "нацистські", "неонацистські" формування, яких тут насправді не існує".

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Деталі: Буданов нагадав, що Росія не вперше вдається до ядерного шантажу. Уже був умисний обстріл блоків Запорізької атомної електростанції, а також ракетний удар по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого знаходиться експериментальний ядерний реактор.

"Це все на меті має залякування. Тепер російське керівництво розуміє, що їхні плани швидкої кампанії провалилися, і вони переходять до ядерного шантажу", - сказав Буданов.

Голова ГУР наголосив, що в будь-якому разі, до якого б сценарію не схилилося російське керівництво, це буде ядерний тероризм, екоцид та екологічна катастрофа, яка зачепить як Європу, так і Росію. А найбільше постраждають Білорусь і Україна.

Теми: Росіяядерна зброявійна
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