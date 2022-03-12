Россия готовит два варианта ядерного шантажа – руководитель ГУР

Страна-агрессор разрабатывает два варианта ядерного шантажа, чтобы обвинить Украину.

Источник: глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы располагаем информацией о разработке двух вариантов. Какой из них они выберут, это зависит исключительно от них.

Первый – это масштабное поджигание радиоактивных лесов, сразу же поднимется радиоактивное облако и пойдет в направлении, куда дует ветер.

Второе – применение артиллерии по ядерному хранилищу. Результат будет тот же.

Что в первом, что во втором случае российское руководство имеет целью обвинить именно Украину, и именно ее "нацистские", "неонацистские" формирования, которых здесь на самом деле не существует".

Детали: Буданов напомнил, что Россия не впервые прибегает к ядерному шантажу. Уже были умышленные обстрелы блоков Запорожской атомной электростанции, а также ракетный удар по Харьковскому физико-техническому институту, на территории которого находится экспериментальный ядерный реактор.

"Это все цель имеет устрашение. Теперь российское руководство понимает, что их планы скорой кампании провалились, и они переходят к ядерному шантажу", - сказал Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что в любом случае, к какому бы сценарию ни склонилось российское руководство, это будет ядерный терроризм, экоцид и экологическая катастрофа, которая коснется как Европы, так и России. А больше всего пострадают Беларусь и Украина.