У Слобожанському на Харківщині з-під завалів дістали 5-го загиблого

У селищі Слобожанське у Харківській області, яке зазнало бомбардування в ніч на 10 березня, кількість загиблих зросла до 5 осіб, рятувальники знайшли під завалами ще одне тіло.

Джерело :інформація ДСНС станом на 07:30 суботи 12 березня

Дослівно: "За добу з 11 по 12 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Ворог проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області".

Деталі: 11 березня продовжувались пошукові роботи тіл людей, які загинули внаслідок ворожого бомбардування в ніч із 9 на 10 березня. Тоді авіабомба влучила в 2-поверховий житловий будинок у селищі Слобожанське, по вулиці Центральна.

З під завалів дістали тіла 5-х людей, жінка (45-47 років), жінка (35-37 років), чоловік (до 40 років) та діти 2 роки та 12-14 років. Пошукові роботи тривали 10 та 11 березня.

У п'ятницю вранці повідомлялося про чотирьох загиблих.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено близько 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 чоловік особового складу.

Піротехніки знешкоджують артилерійські боєприпаси. Було відпрацьовано близько 40 адрес, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.