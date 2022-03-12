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В Слобожанском Харьковской области из-под завалов достали 5-го погибшего

Елена РощинаСуббота, 12 марта 2022, 08:28
Фото ГСЧС

В поселке Слобожанское в Харьковской области, которое подверглось бомбардировке в ночь на 10 марта, число погибших возросло до 5 человек, спасатели нашли под завалами еще одно тело.

Источник: информация ГСЧС по состоянию на 07:30 субботы 12 марта

Дословно: "В сутки с 11 по 12 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали исполнять служебные обязанности в условиях военного времени. Враг производил обстрелы и воздушные бомбардировки разных объектов жилых кварталов Харькова и сельских населенных пунктов области".

Детали: 11 марта продолжались поисковые работы тел людей, погибших в результате вражеской бомбардировки в ночь с 9 на 10 марта. Тогда авиабомба попала в 2-этажный жилой дом в поселке Слобожанское, по улице Центральная.

Из под завалов достали тела 5 человек, женщина (45-47 лет), женщина (35-37 лет), мужчина (до 40 лет) и дети 2 года и 12-14 лет. Поисковые работы продолжались 10 и 11 марта.

В пятницу утром сообщалось о четырех погибших.

Всего за сутки спасатели совершили более 40 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий. Всего было привлечено около 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 человек личного состава.

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Темы: Харьковская областьвойна
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