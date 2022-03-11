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"Росатом" бере участь у захопленні Запорізької АЕС – голова "Енергоатому"

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 березня 2022, 23:39
Росатом бере участь у захопленні Запорізької АЕС – голова Енергоатому
ЗАЕС, фото Getty Images

Державний холдинг "Росатом", у склад якого входить декілька сотень підприємств атомної галузі країни-загарбника, бере участь у захопленні Запорізької атомної станції.

Джерело: голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Сьогодні до Енергодару прибула група цивільних, серед яких ми ідентифікували головного інженера Ростовської АЕС та заступника головного інженера Балаковської АЕС.

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Було ще вісім людей, які намагалися взяти керівництво ЗАЕС у свої руки. Вони не були допущені туди, але всі ці випадки свідчать про те, що концерн "Росатом" також брав участь у цій агресії, займається практично рейдерством наразі, намагаючись захопити АЕС і встановити контроль над нею".

Деталі: За словами Котіна, "Енергоатом" уже підготував звернення до відповідних міжнародних організацій, зокрема МАГАТЕ, щоб вони звернули увагу саме на роль та участь "Росатому" в агресивних діях щодо українських АЕС.

Він також зазначив, що перед візитом цих цивільних на станцію приїжджала ще одна група людей, які назвали себе представниками так званої цивільно-військової адміністрації, не називаючи своїх імен, та оголосили ЗАЕС територією Росії, що належить до сфери управління "Росатома".

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"Ці заяви – нісенітниця, але вони це заявляють. А нашому персоналу доводиться працювати під дулами автоматів загарбників. І на майданчику ЗАЕС, і в Енергодарі дуже багато ворожих солдатів і техніки", – описав ситуацію голова "Енергоатому".

Відповідаючи на запитання про можливі теракти на ЧАЕС (про наміри російських військових здійснити їх заявило в п'ятницю ГУР Міноборони України – ред.), Котін зазначив, що на її території розташовано багато ядерних об'єктів, в яких містяться радіоактивні відходи та відпрацьоване ядерне пальне.

"Теоретично можна зробити все, що завгодно з цим ядерним матеріалом. Він наразі перебуває в тих межах і конструкціях, в яких йому належить перебувати, щоб він не вийшов у довкілля.

Але якщо загарбники захочуть, звісно, вони можуть його підірвати або ще що-небудь, і він буде поширений всією територією. Далі вже все залежить від напрямку вітру.

Звісно, це самогубство і для них, якщо вони на це наважаться", – наголосив Котін.

Передісторія:

  • У ніч на 4 березня ядерна безпека на Запорізькій АЕС була порушена, реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу.
  • Пожежників не допускали на гасіння пожежі, що виникла внаслідок боїв, але згодом допустили – і о 06:20 пожежу загасили
  • Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні енергостанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа.
  • В Енергодарі – 6 енергоблоків, тоді як на Чорнобильській АЕС у 1986 році вибухнув один. Загалом в Україні 15 атомних блоків.

Теми: ЗАЕСРосіяАЕСвійна
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