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Оккупанты "присоединили" к Росатому захваченную ЗАЭС и привезли 11 инженеров

Роман ПетренкоСуббота, 12 марта 2022, 07:36
Оккупанты присоединили к Росатому захваченную ЗАЭС и привезли 11 инженеров

Руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что на Запорожской АЭС собрали руководящий персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

Источник: Котин, которого цитирует "Энергоатом"

Прямая речь Котина: "Представители так называемой военно-гражданской администрации приехали на станцию, собрали менеджмент. Они фамилии свои не называют - говорят только, что они являются представителями военно-гражданской администрации".

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Они заявили менеджменту, что это сейчас станция "Росатома", и больше она Украине не принадлежит - мол, зашли сюда надолго и это сейчас территория орды, поэтому атомная станция должна работать в соответствии с указами "Росатома".

Upd. Вчера, 11 марта, на ЗАЭС привезли гражданских россиян. Уже 12 марта стало известно, что их 11, все работники Росатома.

По словам представителя этой группы, их направили "для оценки ядерной и радиационной безопасности после обстрелов и захватов станции, а также предоставления помощи с ремонтами".

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Напомним: Ранее сообщалось, что "Росатом", в состав которого входит несколько сотен предприятий атомной отрасли страны-захватчика, принимает участие в захвате Запорожской атомной станции.

Темы: ЗапорожьеАЭСРосcиявойна
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