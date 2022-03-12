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Обстріл Миколаєва: 8 поранених людей, 167 пошкоджених будинків

Олена РощінаСубота, 12 березня 2022, 13:38

Внаслідок нічного обстрілу Миколаєва в місті поранено 8 осіб, зруйновано 11 приватних будинків, пошкоджено 167 будинків, лікарню, 11 закладів освіти.

Джерело: відео, оприлюднене мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем 

Пряма мова: "Цей обстріл був виключно по об'єктах цивільної інфраструктури". 

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Деталі: Загалом за цей обстріл було пошкоджено 167 будинків, постраждала лікарня №3.та 11 закладів освіти – дитячих садків та шкіл. 11 приватних будинків було вщент зруйновано. 

Поранення отримали 8 цивільних осіб, минулося без загиблих. 

Зараз по місту за 182 адресами знайдено вибухонебезпечні предмети. Вибухотехніки їх розміновують. Перевірено вже 124 адреси, вилучено 36 вибухонебезпечних речовин. 

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Зараз у місті відновлюють теплопостачання та газопостачання там, де було пошкоджено системи. 

Передісторія: 

  • Російські військові вже декілька днів намагаються атакувати Миколаїв, але місто обороняється.  
  • У ніч на 12 березня Миколаїв обстрілювали "Градами" та "Смерчами", обстріл мав хаотичний характер – постраждали спальні райони і приватний сектор, Хаотичним вогнем обстрілювали лікарні, інтернат, котельню – потрапили у трубу. Спершу повідомлялося про двох поранених.

Теми: Миколаїввійна
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