Обстріл Миколаєва: 8 поранених людей, 167 пошкоджених будинків

Внаслідок нічного обстрілу Миколаєва в місті поранено 8 осіб, зруйновано 11 приватних будинків, пошкоджено 167 будинків, лікарню, 11 закладів освіти.

Джерело: відео, оприлюднене мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем

Пряма мова: "Цей обстріл був виключно по об'єктах цивільної інфраструктури".

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Деталі: Загалом за цей обстріл було пошкоджено 167 будинків, постраждала лікарня №3.та 11 закладів освіти – дитячих садків та шкіл. 11 приватних будинків було вщент зруйновано.

Поранення отримали 8 цивільних осіб, минулося без загиблих.

Зараз по місту за 182 адресами знайдено вибухонебезпечні предмети. Вибухотехніки їх розміновують. Перевірено вже 124 адреси, вилучено 36 вибухонебезпечних речовин.

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Зараз у місті відновлюють теплопостачання та газопостачання там, де було пошкоджено системи.

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