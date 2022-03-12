Обстріл Миколаєва: 8 поранених людей, 167 пошкоджених будинків
Внаслідок нічного обстрілу Миколаєва в місті поранено 8 осіб, зруйновано 11 приватних будинків, пошкоджено 167 будинків, лікарню, 11 закладів освіти.
Джерело: відео, оприлюднене мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем
Пряма мова: "Цей обстріл був виключно по об'єктах цивільної інфраструктури".
Деталі: Загалом за цей обстріл було пошкоджено 167 будинків, постраждала лікарня №3.та 11 закладів освіти – дитячих садків та шкіл. 11 приватних будинків було вщент зруйновано.
Поранення отримали 8 цивільних осіб, минулося без загиблих.
Зараз по місту за 182 адресами знайдено вибухонебезпечні предмети. Вибухотехніки їх розміновують. Перевірено вже 124 адреси, вилучено 36 вибухонебезпечних речовин.
Зараз у місті відновлюють теплопостачання та газопостачання там, де було пошкоджено системи.
Передісторія:
- Російські військові вже декілька днів намагаються атакувати Миколаїв, але місто обороняється.
- У ніч на 12 березня Миколаїв обстрілювали "Градами" та "Смерчами", обстріл мав хаотичний характер – постраждали спальні райони і приватний сектор, Хаотичним вогнем обстрілювали лікарні, інтернат, котельню – потрапили у трубу. Спершу повідомлялося про двох поранених.