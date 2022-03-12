Обстрел Николаева: 8 раненых человек, 167 поврежденных домов

В результате ночных обстрелов Николаева в городе ранены 8 человек, разрушены 11 частных домов, повреждены 167 домов, больница, 11 учебных заведений.

Источник: видео, обнародованное мэром Николаева Александром Сенкевичем

Прямая речь: "Этот обстрел был исключительно по объектам гражданской инфраструктуры".

Детали: Всего за этот обстрел было повреждено 167 домов, пострадала больница №3 и 11 учебных заведений – детских садов и школ. 11 частных домов были полностью разрушены.

Ранения получили 8 гражданских лиц, обошлось без погибших.

Сейчас по городу по 182 адресам найдены взрывоопасные предметы. Взрывотехники их разминируют. Проверено уже 124 адреса, изъято 36 взрывоопасных веществ.

Сейчас в городе восстанавливают теплоснабжение и газоснабжение там, где были повреждены системы.

Предыстория: