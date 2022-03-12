Обстрел Николаева: 8 раненых человек, 167 поврежденных домов
В результате ночных обстрелов Николаева в городе ранены 8 человек, разрушены 11 частных домов, повреждены 167 домов, больница, 11 учебных заведений.
Источник: видео, обнародованное мэром Николаева Александром Сенкевичем
Прямая речь: "Этот обстрел был исключительно по объектам гражданской инфраструктуры".
Детали: Всего за этот обстрел было повреждено 167 домов, пострадала больница №3 и 11 учебных заведений – детских садов и школ. 11 частных домов были полностью разрушены.
Ранения получили 8 гражданских лиц, обошлось без погибших.
Сейчас по городу по 182 адресам найдены взрывоопасные предметы. Взрывотехники их разминируют. Проверено уже 124 адреса, изъято 36 взрывоопасных веществ.
Сейчас в городе восстанавливают теплоснабжение и газоснабжение там, где были повреждены системы.
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Предыстория:
- Российские военные уже несколько дней пытаются атаковать Николаев, но город обороняется.
- В ночь на 12 марта Николаев обстреливали "Градами" и "Смерчами", обстрел носил хаотический характер – пострадали спальные районы и частный сектор, Хаотическим огнем обстреливали больницы, интернат, котельную – попали в трубу. Сначала сообщалось о двух раненых.