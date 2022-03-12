Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстрел Николаева: 8 раненых человек, 167 поврежденных домов

Елена РощинаСуббота, 12 марта 2022, 13:38

В результате ночных обстрелов Николаева в городе ранены 8 человек, разрушены 11 частных домов, повреждены 167 домов, больница, 11 учебных заведений.

Источник: видео, обнародованное мэром Николаева Александром Сенкевичем

Прямая речь: "Этот обстрел был исключительно по объектам гражданской инфраструктуры".

Реклама:

Детали: Всего за этот обстрел было повреждено 167 домов, пострадала больница №3 и 11 учебных заведений – детских садов и школ. 11 частных домов были полностью разрушены.

Ранения получили 8 гражданских лиц, обошлось без погибших.

Сейчас по городу по 182 адресам найдены взрывоопасные предметы. Взрывотехники их разминируют. Проверено уже 124 адреса, изъято 36 взрывоопасных веществ.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас в городе восстанавливают теплоснабжение и газоснабжение там, где были повреждены системы.

Предыстория:

  • Российские военные уже несколько дней пытаются атаковать Николаев, но город обороняется.
  • В ночь на 12 марта Николаев обстреливали "Градами" и "Смерчами", обстрел носил хаотический характер – пострадали спальные районы и частный сектор, Хаотическим огнем обстреливали больницы, интернат, котельную – попали в трубу. Сначала сообщалось о двух раненых.

Темы: Николаеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Николаев
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: