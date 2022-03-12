Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрел Николаева: 8 раненых человек, 167 поврежденных домов

Елена РощинаСуббота, 12 марта 2022, 14:38

В результате ночных обстрелов Николаева в городе ранены 8 человек, разрушены 11 частных домов, повреждены 167 домов, больница, 11 учебных заведений.

Источник: видео, обнародованное мэром Николаева Александром Сенкевичем

Прямая речь: "Этот обстрел был исключительно по объектам гражданской инфраструктуры".

Детали: Всего за этот обстрел было повреждено 167 домов, пострадала больница №3 и 11 учебных заведений – детских садов и школ. 11 частных домов были полностью разрушены.

Ранения получили 8 гражданских лиц, обошлось без погибших.

Сейчас по городу по 182 адресам найдены взрывоопасные предметы. Взрывотехники их разминируют. Проверено уже 124 адреса, изъято 36 взрывоопасных веществ.

Сейчас в городе восстанавливают теплоснабжение и газоснабжение там, где были повреждены системы.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Предыстория:

  • Российские военные уже несколько дней пытаются атаковать Николаев, но город обороняется.
  • В ночь на 12 марта Николаев обстреливали "Градами" и "Смерчами", обстрел носил хаотический характер – пострадали спальные районы и частный сектор, Хаотическим огнем обстреливали больницы, интернат, котельную – попали в трубу. Сначала сообщалось о двух раненых.

Темы: Николаеввойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Генсек НАТО: понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины

Путин озвучил Эрдогану свои нынешние требования к Украине

видео, обновленоОккупанты ударили ракетами в район Львовского аэропорта

Захватчики нанесли авиаудар в Вознесенске

Для войны в Украине Россия набрала тысячу наемников Асада и "Хезболлы" – штаб

СМИ: Большинство россиян за войну с Украиной и хотят, чтобы Путин правил дольше

Все новости...
Николаев
Оккупанты привезли под Николаев мобилизованных из ОРДЛО
Регионы: Сумы, Чернигов, Николаев и аэропорт Кропивницкого обстреляли, Волноваху захватили
Враг хаотично обстрелял Николаев: есть раненные
Последние новости
11:27
Добровольцев ТрО призывают подписать официальные контракты и получить соцгарантии
11:26
ГБР просит у Кабмина премии из-за войны
11:14
Разведка получила список российских оккупантов из Дагестана
11:14
фото, обновленоЛьвов обстреляли из Черного моря, есть пострадавший
11:11
Легкоатлетов из России и Белоруссии отстранили от участия в мировых соревнованиях
11:11
109 детей погибли в результате вооруженной агрессии России, более 130 – пострадали
11:09
Киностудия Paramount сворачивает работу в России
10:58
Британия лишила лицензии пропагандистский канал RT
10:55
Пожар на "Барабашево" в Харькове удалось локализовать: спасены 10 домов
10:51
Президент Европарламента: Пока мы покупаем российский газ, мы даем им деньги на новые танки
Все новости...