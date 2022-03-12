Кадировці в Україні: воєнні злочини та місця перебування рамзановських окупантів

З перших днів нападу Росії на Україну регулярно з’являються повідомлення про присутність бойовиків Кадирова у різних точках, при цьому українські військові вже переконалися, що бойові навички цієї групи окупантів переоцінені.

Джерело: Слідство.Інфо

Деталі: Журналісти встановили місця дислокації та пересування російських окупантів-кадировців. А за допомогою оприлюднених відеозаписів вдалося ідентифікувати їхніх ватажків, які вчиняють воєнні злочини на території України.

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Багато кадировців вже загинули під час спроби окупації України, про це свідчить, зокрема, невдоволення Рамзана Кадирова тим, що українці дзвонять родичам солдатів-окупантів родом із Чечні та інформують їх близьких про смерть військовослужбовців росармії в Україні.

У соцмережах раніше був опублікований ролик, ймовірно, знятий у місті Буча під Києвом, на якому місцевий житель демонструє знищену колону військової техніки та каже, що це кадировці.

Українські розвідники також офіційно повідомили про загибель одного з лідерів чеченських бойовиків — командира 141-го спеціального моторизованого полку Магомеда Тушаєва.

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Водночас існують дані, що на території Білорусі відвантажили купи трупів військових зі складу етнічних чеченців. Відтак, реальні втрати кадировців Росія, найімовірніше, приховує.

Передісторія: Відео з колонами техніки кадировців, які рухаються територією Росії в напрямку кордону з Україною, з’явилися в мережі ще за кілька тижнів до початку війни.

За даними української розвідки, кадировці разом із іншими підрозділами РФ почали вторгнення в Україну з території Білорусі 24 лютого. Точних даних щодо кількості цих бойовиків немає, втім, розвідники вважають, що зайшло їх в Україну близько 1200 чоловік чи трохи більше.

На думку командира батальйону імені Шейха Мансура Мусліма Чеберлоєвського, Кремль використовує кадировців переважно для залякування. "Основна ставка Путіна була на них: прийдуть "кадировці", всі розбіжаться, і вони (окупанти - УП) відразу візьмуть усе", — каже він. Українські ж бійці ніяких надзвичайних навичок у кадировців досі не зафіксували – ЗСУ знищують їх так само успішно, як і інших путінських бойовиків – у значних кількостях.

За даними української розвідки, серед завдань кадировців відпочатку були зачистка Києва і вбивство президента Володимира Зеленського. Путін начебто особисто зустрічався з Кадировим за кілька тижнів до початку війни й "проінструктував його на виконання найбруднішої роботи". Цю інформацію розвідникам ймовірно надало анонімне джерело, яке назвалося "співробітником ФСБ Росії". Завдяки витоку даних українським військовим вдалося знищити підрозділ кадировських воєнних злочинців.

Може бути, що після невдалої спроби окупувати Київ у перші дні війни, кадировці отримали інше завдання - сформувати "загороджувальні загони" поблизу Києва, які не дають відступати російським солдатам. Про це журналістам розповів член комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони Федір Веніславський.

Важливо: Чеченці постійно наголошують, що проти України воюють саме кадировці, які підпорядковані Кремлю й виконують забаганки Путіна. Водночас чеченці – нація, землю якої окупувала Росія після двох нищівних воєн, і більшість свідомих чеченців підтримують Україну.

Попри те, що кадировці - це чеченці за національністю, їх не слід ототожнювати з усіма чеченцями.

Які населені пункти тимчасово контролюють кадировці: Дослідивши оприлюднені відеозаписи, "Слідство.Інфо" з’ясувало, що бойовики закріпилися у військовому містечку в Гостомелі і навіть утримують там заручників. На відео бойовики демонструють, що начебто захищають мирних мешканців і загалом дуже приязні до них. Втім, як розповідають місцеві, поведінка бойовиків змінюється, щойно камера вимикається.

"Люди в підвалах, де вони знімають, що їх кормлять, допомагають їм, а фактично тримають їх в заручниках в підвалі для того, щоб не бомбили воєнне містечко. І вони сидять в будинках, в цих квартирах. Мають свій блокпост. Вони перебувають у воєнному містечку і постійно його контролюють", - розповів радник загиблого селищного голови Гостомеля Ростислав Скуратівський.

За його словами, мешканці Гостомеля опинилися в критичній ситуації: "Фактично там люди вже, мабуть, десяту добу в катастрофі перебувають. Там, ні їжі немає, ні води, нічого немає".

7 березня, ймовірно, снайперами з будинку у гостомельському ЖК "Покровський", був вбитий міський голова Гостомеля Юрій Прилипко. Він саме розвозив харчі та ліки місцевим мешканцям. Як з’ясували журналісти, вже після вбивства тіло Прилипка було заміноване — очевидно, щоб люди, які прийдуть забирати тіло, також загинули. На момент вбивства мера, Гостомель був окупований кадирцями.

Журналісти знайшли також підтвердження присутності кадировських бойовиків в інших населених пунктах поблизу Києва. Йдеться про селище Бородянка, що за 30 кілометрів від столиці. Цей населений пункт сильно постраждав від авіаударів окупанта.

На одному з відеозаписів журналісти ідентифікували командира чеченського ОМОНу Анзора Бісаєва, який в супроводі бойовиків їздив вулицями Бородянки. Крім того, у телеграм-каналі Кадирова 4 березня з’явилося відео, на якому бойовики, зокрема й сам Бісаєв, вивішують їхній прапор над Бородянським відділенням поліції.

Крім того, зафіксовано кадирців на відео, знятому в селищі Бабинці, що поруч з Бородянкою.

Кадирець у Бабинцях

Також журналісти отримали свідчення того, що кадирці можуть перебувати у селищі Ворзель під Києвом. Про це сказав адвокат Ігор Чудовський, якому днями вдалося виїхати звідти й евакуювати три родини. Чоловік розповів про військові злочини кадирців-бойовиків на території селища.

"Позавчора (розмова відбулася 9 березня – ред.) розстріляли трьох мирних мешканців у кварталі "Квітковий". Плюс розстріляли дідуся 65 років — вийшов покурити на вулицю", — каже він.

Дружина боксера Олександра Усика Катерина писала в Instagram про те, що кадирці обстрілюють будинки у Ворзелі. Як розповів представник Бучанської міської ради (імені не називаємо з міркувань безпеки — ред.), на території Бучі, що межує з Ворзелем і Гостомелем, кадирців не було. Втім, у місті присутні інші підрозділи окупаційних військ.

"Як говорять місцевим мешканцям окупанти, що вам ще дуже пощастило, що сюди не дійшли кадирці, бо ті взагалі "без обмежень". Вони розстрілюють цивільне населення заради забаганки, знищують житлові будинки і роблять багато чого проти мирного населення", — розповідає представник міськради.

Окрім згаданих кадировців журналісти ідентифікували на відеозаписах з України начальника управління Росгвардії у Чеченській Республіці Шаріпа Делімханова та помічника Рамзана Кадирова за силовим блоком Даніїла Мартинова.

Начальник управління Росгвардії у Чеченській Республіці Шаріп Делімханов в Україні

Кадиров у своєму телеграм-каналі повідомив про перебування на території України ще одного ватажка бойовиків — заступника командира Північно-Кавказького округу військ національної гвардії РФ, генерал-майора Алібека Делімханова. Втім, підтвердити цю інформацію журналістам наразі не вдалося.