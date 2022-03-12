Кадыровцы в Украине: военные преступления и места нахождения рамзановских оккупантов

С первых дней нападения России на Украину регулярно появляются сообщения о присутствии боевиков Кадырова в разных точках, украинские военные уже убедились, что боевые навыки этой группы оккупантов переоценены.

Источник: Слідство.Інфо

Детали: Журналисты установили места дислокации и передвижения российских оккупантов "имени Кадырова". А с помощью обнародованных видеозаписей удалось идентифицировать их главарей, совершающих военные преступления на территории Украины.

Многие кадыровцы уже погибли при попытке оккупации Украины, об этом свидетельствует, в частности, недовольство Рамзана Кадырова тем, что украинцы звонят родственникам солдат-оккупантов родом из Чечни и информируют их близких о смерти военнослужащих росармии в Украине.

В соцсетях ранее был опубликован ролик, вероятно, снятый в городе Буча под Киевом, где местный житель демонстрирует уничтоженную колонну военной техники и говорит, что это кадыровцы.

Украинские разведчики также официально сообщили о гибели одного из лидеров чеченских боевиков - командира 141-го специального моторизированного полка Магомеда Тушаева.

В то же время, есть данные, что на территории Беларуси отгрузили кучи трупов военных из состава этнических чеченцев. Следовательно, реальные потери кадыровцев Россия, скорее всего, скрывает.

Предыстория: Видео с колоннами техники кадыровцев, двигающимися по территории России в направлении границы с Украиной, появились в сети еще за несколько недель до начала войны.

По данным украинской разведки, кадыровцы вместе с другими подразделениями РФ начали вторжение в Украину с территории Белоруси 24 февраля. Точных данных о количестве этих боевиков нет, впрочем, разведчики считают, что зашло их в Украину около 1200 человек или несколько больше.

По мнению командира батальона имени Шейха Мансура Муслима Чеберлоевского, Кремль использует кадыровцев преимущественно для устрашения. "Основная ставка Путина была на них: придут "кадыровцы", все разбегутся, и их (оккупантов – УП) сразу все примут", — говорит он. Украинские бойцы никаких чрезвычайных навыков у кадыровцев до сих пор не зафиксировали - ВСУ уничтожают их так же, как и других путинских боевиков - в значительных количествах.

По данным украинской разведки, среди задач кадыровцев с самого начала были зачистка Киева и убийство президента Владимира Зеленского. Путин якобы бы лично встречался с Кадыровым за несколько недель до начала войны и "проинструктировал его по исполнению самой грязной работы". Эту информацию разведчикам вероятно предоставил анонимный источник, назвавшийся "сотрудником ФСБ России". Благодаря утечке данных украинским военным удалось уничтожить подразделение кадыровцев.

Возможно, что после неудачной попытки оккупировать Киев в первые дни войны, кадыровцы получили другую задачу - сформировать "заградительные отряды" вблизи Киева, которые не дают отступать российским солдатам. Об этом журналистам рассказал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

Важно: Чеченцы постоянно отмечают, что против Украины воюют именно кадыро-боевики, подчиненные Кремлю и исполняющие прихоти Путина. В то же время чеченцы – нация, землю которой оккупировала Россия после двух сокрушительных войн, и большинство сознательных чеченцев поддерживают Украину.

Несмотря на то, что кадыровцы - это чеченцы по национальности, их не следует отождествлять со всеми чеченцами.

Какие населенные пункты временно контролируют кадыровцы: Исследовав обнародованные видеозаписи, выяснилось, что боевики закрепились в военном городке в Гостомеле и даже удерживают заложников. На видео боевики демонстрируют, что якобы защищают мирных жителей и вообще "очень дружелюбны". Впрочем, как рассказывают местные жители, поведение боевиков меняется, как только камера выключается.

"Люди в подвалах, где они снимают, что их кормят, помогают им, а фактически держат их в заложниках в подвале для того, чтобы не бомбили военный городок. И они сидят в домах, в этих квартирах. Имеют свой блокпост. Они находятся в военном городке и постоянно его контролируют", - рассказал советник погибшего поселкового председателя Гостомеля Ростислав Скуратовский.

По его словам, жители Гостомеля оказались в критической ситуации: "Фактически там люди уже, пожалуй, десятые сутки в катастрофе находятся. Там ни еды нет, ни воды, ничего нет".

7 марта, вероятно, снайперами из дома в гостомельском ЖК "Покровское", был убит городской голова Гостомеля Юрий Прилипко. Он развозил продукты и лекарства местным жителям. Как выяснили журналисты, уже после убийства тело Прилипко было заминировано — очевидно, чтобы люди, которые придут уносить тело, также погибли. На момент убийства мэра Гостомель был оккупирован кадырцами.

Журналисты нашли также подтверждение присутствия кадыровских боевиков в других населенных пунктах вблизи Киева. Речь идет о поселке Бородянка, в 30 километрах от столицы. Этот населенный пункт сильно пострадал от авиаударов оккупанта.

На одной из видеозаписей журналисты идентифицировали командира чеченского ОМОНа Анзора Бисаева, который в сопровождении боевиков ездил по улицам Бородянки. Кроме того, в телеграмм-канале Кадырова 4 марта появилось видео, на котором боевики, в том числе и сам Бисаев, вывешивают флаг над Бородянским отделением полиции.

Кроме того, зафиксированы кадыровцы на видео, снятом в поселке Бабинцы, что рядом с Бородянкой.

Кадыро-боевик в Бабинцах

Также журналисты получили свидетельство того, что кадырские боевики могут находиться в поселке Ворзель под Киевом. Об этом сказал адвокат Игорь Чудовский, которому на днях удалось уехать оттуда и эвакуировать три семьи. Мужчина рассказал о военных преступлениях кадыровских боевиков на территории поселка.

"Позавчера (разговор состоялся 9 марта – ред.) расстреляли троих мирных жителей в квартале "Цветочный". Плюс расстреляли дедушку 65 лет - вышел покурить на улицу", - говорит он.

Жена боксера Александра Усыка Екатерина писала в Instagram о том, что кадыровцы обстреливают дома в Ворзеле. Как рассказал представитель Бучанского городского совета (имени не называем из соображений безопасности — ред.), на территории Бучи, граничащей с Ворзелем и Гостомелем, кадыровцев не было. Впрочем, в городе присутствуют другие подразделения оккупационных войск.

"Как говорят местным жителям оккупанты, что вам еще очень повезло, что сюда не дошли кадыровцы, потому что те вообще "без ограничений". Они расстреливают гражданское население ради прихоти, уничтожают жилые дома и делают многое против мирного населения", - рассказывает представитель горсовета.

Кроме упомянутых кадыровских главарей, журналисты идентифицировали на видеозаписях из Украины начальника управления Росгвардии в Чеченской Республике Шарипа Делимханова и помощника Рамзана Кадырова по силовому блоку Даниила Мартынова.

Начальник управления Росгвардии в Чеченской Республике Шарип Делимханов в Украине

Кадыров в своем телеграмм-канале сообщил о пребывании на территории Украины еще одного главаря боевиков – заместителя командира Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ, генерал-майора Алибека Делимханова. Впрочем, подтвердить эту информацию журналистам пока не удалось.