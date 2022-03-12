Гендиректор МАГАТЕ збирається в Київ - керівник "Енергоатома"
Субота, 12 березня 2022, 20:16
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі має намір прибути до Києва.
Джерело: керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону, Telegram "Енергоатома".
Деталі: Дату візиту ще не визначено.
Котін також наголосив, що Україна потребує більш активних дій з боку МАГАТЕ, окрім виказаного занепокоєння.
Раніше Україна відкинула ідею проводити перемовини з МАГАТЕ та російським регулятором щодо захоплених військовими РФ українських АЕС, оскільки так росіяни намагаються закріпитися на українських ядерних об’єктах.