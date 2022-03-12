Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Гендиректор МАГАТЕ збирається в Київ - керівник "Енергоатома"

Субота, 12 березня 2022, 19:16

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі має намір прибути до Києва.

Джерело: керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону, Telegram "Енергоатома".

Деталі: Дату візиту ще не визначено.

Реклама:

Котін також наголосив, що Україна потребує більш активних дій з боку МАГАТЕ, окрім виказаного занепокоєння.

Раніше Україна відкинула ідею проводити перемовини з МАГАТЕ та російським регулятором щодо захоплених військовими РФ українських АЕС, оскільки так росіяни намагаються закріпитися на українських ядерних об’єктах.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: АЕСЕнергоатомвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
АЕС
Швеція планує зняти заборону на видобування урану
Угорщина домовилася з РФ відкласти виплату платежів за будівництво нової АЕС
ЦНС: У Росії готуються до евакуації на випадок аварії на Курській АЕС, може бути провокація
Останні новини
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
Усі новини...
Реклама: