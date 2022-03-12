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Гендиректор МАГАТЕ збирається в Київ - керівник "Енергоатома"

Субота, 12 березня 2022, 20:16

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі має намір прибути до Києва.

Джерело: керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону, Telegram "Енергоатома".

Деталі: Дату візиту ще не визначено.

Котін також наголосив, що Україна потребує більш активних дій з боку МАГАТЕ, окрім виказаного занепокоєння.

Раніше Україна відкинула ідею проводити перемовини з МАГАТЕ та російським регулятором щодо захоплених військовими РФ українських АЕС, оскільки так росіяни намагаються закріпитися на українських ядерних об’єктах.

Теми: АЕСЕнергоатомвійна
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