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Гендиректор МАГАТЭ собирается в Киев - руководитель "Энергоатома"

Суббота, 12 марта 2022, 19:16

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерена прибыть в Киев.

Источник: руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона, Telegram "Энергоатома".

Детали: Дата визита еще не определена.

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Также Котин подчеркнул, что Украина нуждается в более активных действиях со стороны МАГАТЭ, кроме высказанного беспокойства.

Ранее Украина отказалась от идеи проводить переговоры с МАГАТЭ и российским регулятором по поводу захваченных военными РФ украинских АЭС, поскольку так россияне пытаются закрепиться на украинских ядерных объектах.

Темы: АЭСЭнергоатомвойна
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