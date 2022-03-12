Гендиректор МАГАТЭ собирается в Киев - руководитель "Энергоатома"

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерена прибыть в Киев.

Источник: руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона, Telegram "Энергоатома".

Детали: Дата визита еще не определена.

Также Котин подчеркнул, что Украина нуждается в более активных действиях со стороны МАГАТЭ, кроме высказанного беспокойства.

Ранее Украина отказалась от идеи проводить переговоры с МАГАТЭ и российским регулятором по поводу захваченных военными РФ украинских АЭС, поскольку так россияне пытаются закрепиться на украинских ядерных объектах.