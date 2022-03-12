Гендиректор МАГАТЭ собирается в Киев - руководитель "Энергоатома"
Суббота, 12 марта 2022, 19:16
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерена прибыть в Киев.
Источник: руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона, Telegram "Энергоатома".
Детали: Дата визита еще не определена.
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Также Котин подчеркнул, что Украина нуждается в более активных действиях со стороны МАГАТЭ, кроме высказанного беспокойства.
Ранее Украина отказалась от идеи проводить переговоры с МАГАТЭ и российским регулятором по поводу захваченных военными РФ украинских АЭС, поскольку так россияне пытаются закрепиться на украинских ядерных объектах.