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Прикордонники ліквідували 15 російських окупантів під Маріуполем

Денис КарловськийСубота, 12 березня 2022, 19:25
Прикордонники ліквідували 15 російських окупантів під Маріуполем
Фото ілюстративне: пресслужба ДПСУ

Підрозділ Державної прикордонної служби ліквідували 15 російських окупантів у ході боїв під Маріуполем

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Дослівно: "Сьогодні прикордонники у своєму секторі відповідальності відбили наступ ворожої групи.

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В результаті бою п’ятнадцятьох російських військовослужбовців ліквідували, двох полонили, решта орків втекли".

Деталі: У пресслужбі ДПСУ запевнили, що бойовий дух українських захисників у блокадному Маріуполі високий, попри те, що зв’язок із ними нестабільний.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Полк "Азов" у блокадному Маріуполі закликав воєнно-політичне командування надіслати їм сучасне озброєння, в тому числі БПЛА Bayraktar, і вдарити по тилу російських окупантів. Вони сказали, що ситуація в місті скрутна.
  • 11 березня в "Азові" повідомили про те, що вони спільно з морськими піхотинцями ЗСУ знищили цілу батальйонно-тактичну групу російських окупантів під Маріуполем.

Теми: Маріупольвійнабойові діїПрикордонна служба
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