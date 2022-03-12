Прикордонники ліквідували 15 російських окупантів під Маріуполем
Субота, 12 березня 2022, 19:25
Підрозділ Державної прикордонної служби ліквідували 15 російських окупантів у ході боїв під Маріуполем
Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби
Дослівно: "Сьогодні прикордонники у своєму секторі відповідальності відбили наступ ворожої групи.
Реклама:
В результаті бою п’ятнадцятьох російських військовослужбовців ліквідували, двох полонили, решта орків втекли".
Деталі: У пресслужбі ДПСУ запевнили, що бойовий дух українських захисників у блокадному Маріуполі високий, попри те, що зв’язок із ними нестабільний.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Полк "Азов" у блокадному Маріуполі закликав воєнно-політичне командування надіслати їм сучасне озброєння, в тому числі БПЛА Bayraktar, і вдарити по тилу російських окупантів. Вони сказали, що ситуація в місті скрутна.
- 11 березня в "Азові" повідомили про те, що вони спільно з морськими піхотинцями ЗСУ знищили цілу батальйонно-тактичну групу російських окупантів під Маріуполем.