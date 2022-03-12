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Пограничники ликвидировали 15 российских оккупантов под Мариуполем

Денис КарловскийСуббота, 12 марта 2022, 19:25
Пограничники ликвидировали 15 российских оккупантов под Мариуполем
Фото иллюстративное: пресс-служба ГПСУ

Подразделение Государственной пограничной службы ликвидировали 15 российских оккупантов в ходе боев под Мариуполем.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Дословно: "Сегодня пограничники в своем секторе ответственности отразили наступление вражеской группы.

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В результате боя пятнадцать российских военнослужащих ликвидировали, двоих пленили, остальные орки сбежали".

Детали: В пресс-службе ГНСУ заверили, что боевой дух украинских защитников в блокадном Мариуполе высокий, несмотря на то, что связь с ними нестабильна.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Полк "Азов" в блокадном Мариуполе призвал военно-политическое командование прислать им современное вооружение, в том числе БПЛА Bayraktar, и ударить по тылу российских оккупантов. Они сказали, что ситуация в городе затруднительная.
  • 11 марта в "Азове" сообщили, что они совместно с морскими пехотинцами ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских оккупантов под Мариуполем.

Темы: Мариупольвойнабоевые действияПограничная служба
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