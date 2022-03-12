Пограничники ликвидировали 15 российских оккупантов под Мариуполем
Суббота, 12 марта 2022, 20:25
Подразделение Государственной пограничной службы ликвидировали 15 российских оккупантов в ходе боев под Мариуполем.
Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы
Дословно: "Сегодня пограничники в своем секторе ответственности отразили наступление вражеской группы.
В результате боя пятнадцать российских военнослужащих ликвидировали, двоих пленили, остальные орки сбежали".
Детали: В пресс-службе ГНСУ заверили, что боевой дух украинских защитников в блокадном Мариуполе высокий, несмотря на то, что связь с ними нестабильна.
Предыстория:
- Полк "Азов" в блокадном Мариуполе призвал военно-политическое командование прислать им современное вооружение, в том числе БПЛА Bayraktar, и ударить по тылу российских оккупантов. Они сказали, что ситуация в городе затруднительная.
- 11 марта в "Азове" сообщили, что они совместно с морскими пехотинцами ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских оккупантов под Мариуполем.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"