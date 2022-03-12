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НАТО буде захищати вантаж зі зброєю від росіян – Данілов

Денис КарловськийСубота, 12 березня 2022, 21:40
Секретар РНБО Олексій данілов. фото: пресслужба РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевняє, що НАТО буде захищати свої вантажі зі зброєю в Україні від можливих атак російських загарбників.

Джерело: Данілов у коментарі в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Данілова: "Сьогодні керівник НАТО, який сьогодні безпосередньо керує НАТО, пан Столтенберґ зробив заяву: якщо хоч один снаряд, хоч одна куля потрапить у конвой, який вони сьогодні доставляють (до України – ред.) – вони будуть вважати це порушенням п’ятої статті (Північноатлантичного договору – ред.), яка є на сьогоднішній день в країнах НАТО.

Подивимося, якщо це станеться, як вони будуть на це реагувати".

Деталі: Посадовець вважає, що Україна стримує подальший наступ російських військ на Північноатлантичний альянс, тому західним партнерам України потрібно не припиняти стале постачання сучасної та ефективної зброї.

Данілов вважає, що Росія планує здійснювати подальші збройні напади на країни Східної Європи. За його словами, наступним об’єктом російського вторгнення, після України, може стати Литва.

Секретар РНБО розкритикував країни-члени НАТО, які побоюються чинити опір російському агресору.

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Передісторія: 

  • 12 березня російські окупанти спробували налякати, що будуть знищувати в Україні вантажі зі збройною допомогою від НАТО.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 9 березня застеріг російських військових від нападів на вантажі зі збройною допомогою НАТО. Проте Столтенберг не казав, що Альянс активує статтю 5 в разі нападу на конвої. Його слова стосувались прямої атаки на території чи армії країн-членів НАТО.

Теми: НАТОДаніловзброявійна
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