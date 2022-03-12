Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО будет защищать груз с оружием от россиян – Данилов

Денис КарловскийСуббота, 12 марта 2022, 21:40
Секретарь СНБО Алексей Данилов. фото: пресс-служба СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждает, что НАТО будет защищать свои грузы с оружием в Украине от возможных атак российских захватчиков.

Источник: Данилов в комментарии в эфире национального телемарафона

Прямая речь Данилова: "Сегодня руководитель НАТО, который сегодня непосредственно руководит НАТО, господин Столтенберг сделал заявление: если хоть один снаряд, хоть одна пуля попадет в конвой, который они сегодня доставляют (в Украину – ред.) – они будут считать это нарушением пятой статьи (Североатлантического договора – ред.), которая есть на сегодняшний день в странах НАТО.

Посмотрим, если это произойдет, как они будут реагировать на это".

Детали: Данилов считает, что Россия планирует совершать дальнейшие вооруженные нападения на страны Восточной Европы. По его словам, следующим объектом российского вторжения после Украины может стать Литва.

Секретарь СНБО подверг критике страны-члены НАТО, которые опасаются оказать сопротивление российскому агрессору.

Предыстория:

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

  • 12 марта русские оккупанты попытались напугать, что будут уничтожать в Украине грузы с вооруженной помощью от НАТО.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9 марта предостерег российских военных от нападений на грузы с вооруженной помощью НАТО. Однако Столтенберг не говорил, что Североатлантический союз активизирует статью 5 в случае нападения на конвои. Его слова касались прямой атаки на территории или армии стран-членов НАТО.

Темы: НАТОДаниловоружиевойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Лидер Китая заявил Байдену, что война в Украине не в его интересах

YouTube в России могут заблокировать в ближайшие дни – росСМИ

Зеленский: В Киевской области с начала войны освободили от врага более 30 населенных пунктов

Зеленский предсказывает России возвращение в "лихие 90-е"

Георгиевские ленты, бесплатные хот-доги: в Москве проходит митинг-концерт в поддержку войны

Если Украина продолжит успешно защищаться, Путин начнет угрожать ядерными ударами – Пентагон

Все новости...
НАТО
Путин может атаковать какую-либо из стран НАТО – Боррель
Сергей Рахманин: У нас нет выбора – мы обречены на победу. Эта война о нашем существовании
Экс-замгенсека НАТО не верит в успех российского наступления на Киев
Последние новости
17:41
В Харькове несколько бойцов ВСУ ликвидировали элитный спецназ РФ: появились детали
17:41
МХП не выплатит инвесторам средства по евробондам
17:41
Италия поможет восстановить драмтеатр в Мариуполе после победы над оккупантом
17:37
Россияне похитили журналистку hromadske в Бердянске
17:26
фотоПутин рассказывал россиянам на грани дефолта о "единстве" в куртке за 1,5 млн рублей
17:22
фотоПутин придумал альтернативную паралимпиаду – все медали делят между Беларусью и Россией
17:20
Киберполиция заблокировала уже 1500 ресурсов врага
17:06
"Лягушатник для российских инвесторов": в России хотят разделить биржу
17:02
Лидер Китая заявил Байдену, что война в Украине не в его интересах
16:52
В ЮНИСЕФ рассказали о признаках психологической травмы у детей во время войны
Все новости...