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НАТО будет защищать груз с оружием от россиян – Данилов

Денис КарловскийСуббота, 12 марта 2022, 20:40
НАТО будет защищать груз с оружием от россиян – Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов. фото: пресс-служба СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждает, что НАТО будет защищать свои грузы с оружием в Украине от возможных атак российских захватчиков.

Источник: Данилов в комментарии в эфире национального телемарафона

Прямая речь Данилова: "Сегодня руководитель НАТО, который сегодня непосредственно руководит НАТО, господин Столтенберг сделал заявление: если хоть один снаряд, хоть одна пуля попадет в конвой, который они сегодня доставляют (в Украину – ред.) – они будут считать это нарушением пятой статьи (Североатлантического договора – ред.), которая есть на сегодняшний день в странах НАТО.

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Посмотрим, если это произойдет, как они будут реагировать на это".

Детали: Данилов считает, что Россия планирует совершать дальнейшие вооруженные нападения на страны Восточной Европы. По его словам, следующим объектом российского вторжения после Украины может стать Литва.

Секретарь СНБО подверг критике страны-члены НАТО, которые опасаются оказать сопротивление российскому агрессору.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 12 марта русские оккупанты попытались напугать, что будут уничтожать в Украине грузы с вооруженной помощью от НАТО.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9 марта предостерег российских военных от нападений на грузы с вооруженной помощью НАТО. Однако Столтенберг не говорил, что Североатлантический союз активизирует статью 5 в случае нападения на конвои. Его слова касались прямой атаки на территории или армии стран-членов НАТО.

Темы: НАТОДаниловоружиевойна
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