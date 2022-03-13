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У Скадовську немає окупаційних військ – мер

Ольга Глущенко Неділя, 13 березня 2022, 01:56
Мирний Скадовськ, скриншот відео

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв повідомив, що в місті "немає окупаційних військ", ситуація контрольована.

Джерело: відеозвернення Яковлєва

Пряма мова: "У Скадовську на сьогоднішній момент немає окупаційних військ. І зберігається контрольована ситуація. Працюють комунальні служби, є газ, вода і світло, присутній, інколи з перебоями, зв'язок…

З понеділка у нас планується відновлення навчального процесу у школах міста і громади, це буде зроблено в дистанційному режимі.

По безпековій ситуації. Ситуація в місті контрольована. У нас працюють патрулі, служба охорони. Тому більш-менш у нас дотримуються порядку".

Що передувало: У Скадовськ у Херсонській області 9 березня в'їхала російська військова техніка, місцевих жителів не пустили до пам'ятника Тарасові Шевченку, а з міської ради винесли комп'ютери.

Теми: Херсонська областьвійна
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