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В Скадовске нет оккупационных войск – мэр

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 01:56
Мирный Скадовск, скриншот видео

Мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил, что в городе "нет оккупационных войск", ситуация контролируемая.

Источник: видеообращение Яковлева

Прямая речь: "В Скадовске на сегодняшний момент нет оккупационных войск. И сохраняется контролируемая ситуация. Работают коммунальные службы, есть газ, вода и свет, присутствует иногда с перебоями, связь…

С понедельника у нас планируется возобновление учебного процесса в школах города и общины, это будет сделано в дистанционном режиме.

По ситуации по безопасности. Ситуация в городе контролируется. У нас работают патрули, служба охраны. Поэтому более-менее у нас соблюдают порядок".

Что было ранее: В Скадовск в Херсонской области 9 марта въехала российская военная техника, местных жителей не пустили к памятнику Тарасу Шевченко, а из городского совета вынесли компьютеры.

Темы: Херсонская областьвойна
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