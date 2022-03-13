Генштаб: Зберігається загроза участі білоруських військ у війні проти України

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що є висока ймовірність безпосередньої участі білоруської армії у війні проти України.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "На Волинському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Військовим керівництвом Республіки Білорусь посилено охорону кордону з Україною.

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Зберігається висока ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у військовій операції проти України.

Відзначається ведення повітряної розвідки об’єктів на території України за допомогою БпЛА, імовірно, з території Республіки Білорусь".

Нагадаємо: Російські війська 12 березня проводили безуспішні спроби наступу на Кривий Ріг, а також зазнають значних втрат.