Генштаб: Сохраняется угроза участия белорусских войск в войне против Украины
Воскресенье, 13 марта 2022, 05:33
В Генштабе ВСУ сообщают, что высока вероятность непосредственного участия белорусской армии в войне против Украины.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Дословно: "На Волынском направлении враг наступательных действий не проводил. Военным руководством Республики Беларусь усилена охрана границы с Украиной.
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Сохраняется высокая вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в военной операции против Украины.
Отмечается ведение воздушной разведки объектов на территории Украины с помощью БпЛА, вероятно, с территории Республики Беларусь".
Напомним: Российские войска проводили безуспешные попытки наступления на Кривой Рог, а также терпят значительные потери.
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