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Генштаб: Сохраняется угроза участия белорусских войск в войне против Украины

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 05:33
Генштаб: Сохраняется угроза участия белорусских войск в войне против Украины
Фото: AFP/East News

В Генштабе ВСУ сообщают, что высока вероятность непосредственного участия белорусской армии в войне против Украины.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "На Волынском направлении враг наступательных действий не проводил. Военным руководством Республики Беларусь усилена охрана границы с Украиной.

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Сохраняется высокая вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в военной операции против Украины.

Отмечается ведение воздушной разведки объектов на территории Украины с помощью БпЛА, вероятно, с территории Республики Беларусь".

Напомним: Российские войска проводили безуспешные попытки наступления на Кривой Рог, а также терпят значительные потери.

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Темы: Вооруженные силыБеларусьвойна
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