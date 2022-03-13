Рада збереться орієнтовно на початку наступного тижня – Корнієнко

Засідання Верховної Ради відбудеться орієнтовно на початку наступного тижня.

Джерело: перший заступник Голови ВР Олександр Корнієнко в ефірі національного телемарафону, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми готуємо наступне засідання. Воно буде на наступному тижні. Орієнтовно на початку тижня. З міркувань безпеки ми не повідомляємо точні координати, а вже по факту звітуємо".

Деталі: Перший віцеспікер поінформував, що порядок денний передбачатиме багато законопроєктів. За його словами, серед основних напрямів запланованих до розгляду законодавчих ініціатив – економічний та військовий.

Корнієнко уточнив, що йдеться про проєкти законів, які сприятимуть зниженню цін на пальне, врегулюванню механізму залучення іноземних добровольців до захисту України, а також про врегулювання відповідальності військовослужбовців.