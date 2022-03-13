Рада соберется ориентировочно в начале следующей недели – Корниенко

Заседание Верховной Рады состоится ориентировочно в начале следующей недели.

Источник: первый заместитель Председателя ВР Александр Корниенко в эфире национального телемарафона, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы готовим следующее заседание. Оно будет на следующей неделе. Ориентировочно в начале недели. По соображениям безопасности мы не сообщаем точные координаты, а уже по факту отчитываемся".

Детали: Первый вице-спикер проинформировал, что повестка дня будет предусматривать много законопроектов. По его словам, среди основных направлений, запланированных к рассмотрению законодательных инициатив, – экономическое и военное.

Корниенко уточнил, что речь идет о проектах законов, способствующих снижению цен на горючее, урегулированию механизма привлечения иностранных добровольцев к защите Украины, а также об урегулировании ответственности военнослужащих.