Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

18 доба війни: ворог планує залучити півтори тисячі морських піхотинців

Ольга Глущенко Неділя, 13 березня 2022, 07:35
українські військові, фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб Збройних сил України повідомляє, що окупаційні російські війська планують залучити до війни з Україною близько 1500 осіб морських піхотинців.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У зв’язку із втратами збройні сили РФ формують нові підрозділи.

Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот)".

"Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб.

В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України.

Морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними Силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Деталі: За наявною інформацією, на території Республіки Білорусь у медичних закладах південно-східного регіону проходить лікування великої кількості поранених в ході бойових дій на території України військовослужбовців РФ.

Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає. Задіюються резерви, накопичені для громадян Республіки Білорусь – близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців РФ. Активізувалась кампанія щодо збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення.

"Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам противника, зокрема, за попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) та два БПЛА", – повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо: Російські війська 12 березня проводили безуспішні спроби наступу на Кривий Ріг, а також зазнають значних втрат.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що є висока ймовірність безпосередньої участі білоруської армії у війні проти України.

Теми: війнаЗбройні силиРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

300 млрд російських доларів вже зарезервовані для України — радник Зеленського

США висміяли санкції РФ: вдячні за цю "нагороду", але у списку не той Байден

Через вторгнення Росії втрати України складають $565 млрд – Шмигаль

відеоЗеленський: Позиції на переговорах звучать уже реалістичніше

Зеленський кличе у Київ друзів України: "Тут може бути небезпечно, бо небо не закрите"

Данілов: У Московії будуть квакати жаби, а Ічкерія стане незалежною

Усі новини...
війна
Регіони: бої на Київщині, Чернігівщині, Запоріжжі. Окупанти продовжують авіанальоти
Окупанти обстріляли Донеччину: постраждав евакуаційний потяг, загинула провідниця
Українські бійці захопили комплекс радіоелектронної боротьби росіян
Останні новини
10:14
Два російські винищувачі Су-30см побачили дно Чорного моря - збито біля Одеси
10:04
Fitch вважатиме дефолтом купонні виплати РФ за облігаціями у рублях
10:02
Окупанти викрали 6 співробітників і волонтерів з Бучанської міськради
09:59
відеоЧервоний хрест не дав евакуаційних коридорів на 16 березня – Верещук
09:58
Усі чотири діючі АЕС продовжують стабільно виробляти електроенергію – Енергоатом
09:57
Терористи не пройшли: Котін розповів, як росіян відкинули від Південноукраїнської АЕС
09:53
Росіяни вже вбили 103 українські дитини
09:42
Російські окупанти вперше скинули бомби на цивільні об‘єкти Запоріжжя
09:32
Російський "АвтоВАЗ" відправляє всіх працівників у відпустку через "кризу поставок"
09:30
Росія у війні в Україні вже втратила 13,8 тисячі солдатів, 85 літаки та 108 гелікоптерів
Усі новини...