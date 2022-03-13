18 доба війни: ворог планує залучити півтори тисячі морських піхотинців

Генштаб Збройних сил України повідомляє, що окупаційні російські війська планують залучити до війни з Україною близько 1500 осіб морських піхотинців.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У зв’язку із втратами збройні сили РФ формують нові підрозділи.

Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот)".

"Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб.

В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України.

Морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними Силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів".

Деталі: За наявною інформацією, на території Республіки Білорусь у медичних закладах південно-східного регіону проходить лікування великої кількості поранених в ході бойових дій на території України військовослужбовців РФ.

Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає. Задіюються резерви, накопичені для громадян Республіки Білорусь – близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців РФ. Активізувалась кампанія щодо збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення.

"Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам противника, зокрема, за попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) та два БПЛА", – повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо: Російські війська 12 березня проводили безуспішні спроби наступу на Кривий Ріг, а також зазнають значних втрат.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що є висока ймовірність безпосередньої участі білоруської армії у війні проти України.