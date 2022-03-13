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18 сутки войны: враг планирует привлечь полторы тысячи морских пехотинцев

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 06:35
18 сутки войны: враг планирует привлечь полторы тысячи морских пехотинцев
украинские военные, фото: Генштаб ВСУ

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает, что оккупационные российские войска планируют привлечь к войне с Украиной около 1500 человек морских пехотинцев.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В связи с потерями вооруженные силы РФ формируют новые подразделения.

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В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот)".

"Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд.

В нарушение требований Международного гуманитарного права продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, производит обстрелы мирного населения, проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины.

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Морально-психологическое состояние войск противника, участвовавшего в боях с Вооруженными Силами Украины, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов в выполнении приказов".

Детали: По имеющейся информации, на территории Республики Беларусь в медицинских учреждениях юго-восточного региона проходит лечение большого количества раненых в ходе боевых действий на территории Украины военнослужащих РФ.

Запасов крови для проведения хирургических операций не хватает. Задействуются резервы, накопленные для граждан Республики Беларусь – около 2/3 резерва перенаправлены на нужды военнослужащих РФ. Активизировалась кампания по сбору крови среди работников бюджетной сферы и гражданского населения.

"Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор войскам противника, в частности, за предыдущие сутки были уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА", - сообщают в Генштабе.

Напомним: Российские войска проводили безуспешные попытки наступления на Кривой Рог, а также терпят значительные потери.

В Генштабе ВСУ сообщают, что высока вероятность непосредственного участия белорусской армии в войне против Украины.

Темы: войнаВооруженные силыРосcия
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