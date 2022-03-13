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Окупанти знову бомбили аеропорт в Івано-Франківську – мер

Ольга Глущенко Неділя, 13 березня 2022, 07:50

В Івано-Франківську російські окупанти знову завдали удару по аеропорту.

Джерело: Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у facebook

Пряма мова: "За попередньою інформацією сьогоднішні ранкові вибухи були від удару по аеропорту. Зараз деталі ще встановлюються".

Що передувало: В Івано-Франківську вранці 11 березня сталися вибухи в районі аеропорту, а система тривоги не спрацювала.

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що на світанку 11 березня ворожі війська з бомбардувальників завдали ударів крилатими ракетами містам Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ.

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Теми: Івано-Франківськвійна
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