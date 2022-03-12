Удари по Луцьку, Дніпру і Франківську: стало відомо, чим били
У Генштабі Збройних сил України повідомили, що на світанку 11 березня ворожі війська з бомбардувальників завдали ударів крилатими ракетами містам Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Щодо діяльності повітряної компоненти ворога. Стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС ПКС РФ застосовані крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ.
До завдання ракетного удару залучалось не менше шести літаків Ту-95МС, які здійснили пуск не менше 10 крилатих ракет".
Що передувало: У Луцьку з боку аеродрому пролунали вибухи, у Дніпрі - три авіаудари.
У Луцьку було підтверджено інформацію про чотирьох загиблих та шістьох поранених внаслідок ударів по місцевому аеродрому.
В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту, а система тривоги не спрацювала, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
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