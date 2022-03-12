Удари по Луцьку, Дніпру і Франківську: стало відомо, чим били

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що на світанку 11 березня ворожі війська з бомбардувальників завдали ударів крилатими ракетами містам Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Щодо діяльності повітряної компоненти ворога. Стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС ПКС РФ застосовані крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ.

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До завдання ракетного удару залучалось не менше шести літаків Ту-95МС, які здійснили пуск не менше 10 крилатих ракет".

Що передувало: У Луцьку з боку аеродрому пролунали вибухи, у Дніпрі - три авіаудари.

У Луцьку було підтверджено інформацію про чотирьох загиблих та шістьох поранених внаслідок ударів по місцевому аеродрому.

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