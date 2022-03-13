Оккупанты снова бомбили аэропорт в Ивано-Франковске – мэр
Воскресенье, 13 марта 2022, 07:50
В Ивано-Франковске российские оккупанты снова нанесли удар по аэропорту.
Источник: Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в facebook
Прямая речь: "По предварительной информации, сегодняшние утренние взрывы были от удара по аэропорту. Сейчас детали еще устанавливаются".
Что было раньше: В Ивано-Франковске произошли взрывы в районе аэропорта, а система тревоги не сработала.
В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что на рассвете 11 марта вражеские войска из бомбардировщиков нанесли удары крылатыми ракетами по городам Луцк, Днепр, Ивано-Франковск.
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