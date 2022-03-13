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Оккупанты снова бомбили аэропорт в Ивано-Франковске – мэр

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 06:50

В Ивано-Франковске российские оккупанты снова нанесли удар по аэропорту.

Источник: Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в facebook

Прямая речь: "По предварительной информации, сегодняшние утренние взрывы были от удара по аэропорту. Сейчас детали еще устанавливаются".

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Что было раньше: В Ивано-Франковске произошли взрывы в районе аэропорта, а система тревоги не сработала.

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что на рассвете 11 марта вражеские войска из бомбардировщиков нанесли удары крылатыми ракетами по городам Луцк, Днепр, Ивано-Франковск.

Темы: Ивано-Франковсквойна
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