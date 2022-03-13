Оккупанты убили журналиста The New York Times в Ирпене

В Ирпене Киевской области расстреляли 51-летнего корреспондента The New York Times, гражданина США Брента Рено (Brent Renaud).

Источник: Начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов, прессекретарь Охматдита Анастасия Магеррамова в Facebook.

Прямая речь Небитого: "Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине"

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Детали: 13 марта в Ирпене ранения получили еще два корреспондента.

Прямая речь руководителя Нацполиции области: "Сейчас раненых уже спасли с места происшествия и доставили в столичную больницу. Состояние здоровья журналистов пока остается неизвестным".

Что было ранее: 13 марта собщалось, что 70% города Ирпень Киевской области находится под контролем Украины. За 30% продолжаются бои