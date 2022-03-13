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Член делегації РФ заявив про "суттєвий прогрес" на переговорах з Україною

Олена РощінаНеділя, 13 березня 2022, 15:57
Леонід Слуцький, скриншот

Член делегації Росії на переговорах з Україною Леонід Слуцький сподівається, що прогрес у переговорах з українською делегацією переросте у підписання документів.

Джерело: голова комітету Держдуми з міжнародних справ та член російської делегації на переговорах з Україною Леонід Слуцький в інтерв'ю RT Arabic, "РИА Новости"

Пряма мова Слуцького: "Якщо порівнювати позиції обох делегацій на переговорах на самому їх початку і сьогодні, то ми побачимо суттєвий прогрес.

За моїми особистими очікуваннями, цей прогрес може перерости найближчими днями в єдину позицію обох делегацій, документи для підписання…

Підписання цих документів ляже в основу зниження градуса напруги в ході військової операції та, звичайно, порятунку багатьох людей".

Цьому передувало: 7 березня, після третього раунду переговорів, Леонід Слуцький дав зрозуміти, що "мирні" переговори йдуть складно і поки не дають вагомого результату.

Тоді він сказав: "Переговори будуть продовжені. Не будемо тішити себе ілюзіями, що в наступному кроці, через крок буде досягнуто фінішного результату. Буде досить важка та послідовна робота. Не сподіватимемося на те, що наші колеги одразу займуть якусь позицію, близьку до нашої, яку потім бездоганно виконуватимуть. Консультації будуть, безперечно, непрості".

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Радник Офісу президента України та члеан делегації Михайло Подоляк тоді також сказав, що результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки нема. Були деякі позитивні результати про гуманітарні коридори, але не про перемир’я і закінчення бойових дій.

Нагадаємо: Відбулося вже три раунди переговорів української та російської делегацій, після яких сторони продовжили консультації в онлайн-форматі.

За словами радника Офісу президента України та члеан делегації на переговорах із Росією Михайла Подоляка, четверта зустріч очікується 14-15 березня.

В інтерв'ю російському виданню "Коммерсант" Подоляк розповів, що на столі переговорів зараз "лежать різні пропозиції, їх багато, там десяток пропозицій". Йдеться і про політичні, і про військові моменти, як то припинення вогню.

"Ми обговорили всі питання, ми зараз ці питання намагаємось запакувати у якісь юридичні формати", – сказав представник української сторони. 

Він наголосив, що договір між Росією та Україною має бути "багатокомпонентним": припинення війни, вихід російських військ із території України, мирна угода, гарантії безпеки України, а також компенсація її втрат у війні.

УП, виправлено й доповнено
Теми: РосіявійнаУкраїна
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