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Член делегации РФ заявил о "существенном прогрессе" на переговорах с Украиной

Елена РощинаВоскресенье, 13 марта 2022, 14:57
Член делегации РФ заявил о существенном прогрессе на переговорах с Украиной
Леонид Слуцкий, скриншот

Член делегации России на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий надеется на то, что прогресс в переговорах с украинской делегацией перерастет в подписание документов.

Источник: глава комитета Госдумы по международным делам и член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий в интервью RT Arabic, "РИА Новости"

Прямая речь Слуцкого: "Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс.

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По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания…

Подписание этих документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе военной операции и, конечно, спасения многих людей".

Этому предшествовало: 7 марта, после третьего раунда переговоров, Леонид Слуцкий дал понять, что "мирные" переговоры идут сложно и пока не дают весомого результата. 

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Тогда он сказал: "Переговоры будут быстро продолжены. Не будем тешить себя иллюзиями, что в следующем шаге, через шаг будет достигнут финишный результат. Будет достаточно тяжелая и последовательная работа. Не будем надеяться на то, что наши коллеги сразу займут некую позицию, близкую к нашей, которую затем будут безукоризненно выполнять. Консультации будут, безусловно, непростые".

Советник Офиса президента Украины и член делегации Михаил Подоляк тогда также сказал, что результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока нет. Были некоторые положительные результаты о гуманитарных коридорах, но не о перемирии и окончании боевых действий.

Напомним: Состоялось уже три раунда переговоров украинской и российской делегаций, после которых стороны продолжили консультации в онлайн-формате.

По словам советника Офиса президента Украины и члена делегации на переговорах с Россией Михаила Подоляка, четвертая встреча ожидается 14-15 марта.

В интервью российскому изданию "Коммерсант" Подоляк рассказал, что на столе переговоров сейчас "лежат разные предложения, их много, там десяток предложений". Речь идет и о политических, и о военных моментах, как то прекращение огня.

"Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы", – сказал представитель украинской стороны.

Он подчеркнул, что договор между Россией и Украиной должен быть "многокомпонентным": прекращение войны, выход российских войск с территории Украины, мирное соглашение, гарантии безопасности Украины, а также компенсация ее потерь в войне.

УП, исправлено и дополнено
Темы: РосcиявойнаУкраина
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