Яхта Медведчука находится в Хорватии
Яхта "Royal Romance" Виктора Медведчука находится сейчас в порту города Риека в Хорватии.
Источник: MarineTraffic, а также фото и видео, переданные УП
Детали: Согласно данным трекингового сервиса MarineTraffic, в последний раз эта яхта использовалась 20 сентября 2021 года.
Читатели "Украинской правды" передали редакции фото и видео яхты "Royal Romance" из хорватского города Риека, сделанные в октябре прошлого года.
Яхта Медведчука. Порт Рієка (Хорватія). Відео жовтень 2021. Перебуває там і зараз. pic.twitter.com/5sygaBjTTX— Ткач Михайло (@Tkach_Mykhailo) March 13, 2022
5-палубная яхта все еще находится там. Это видно из трафика и подтверждают УП местные жители.
Последние передвижения яхты фиксировались у берегов Хорватии в сентябре прошлого года.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"
С конца сентября яхта пришвартована в порту Риека.
Сам кум президента России, пророссийски настроенный депутат Верховной Рады Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста после начала войны РФ против Украины.
Предыстория:
- 8 июля 2021 года журналисты расследователи "Слідство.Інфо" сообщали, что в марте яхта "Royal Romance", которой владела семья народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, сменила владельца, чтобы избежать украинских санкций,
- Яхтой "Royal Romance" владела компания Fregata Marine Ltd, зарегистрированная на Маршалловых островах. Ее конечным бенефициаром была жена Медведчука Оксана Марченко.
- По данным ресурса equasis.org, 31 марта эта яхта стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd также с Маршалловых островов. Этой фирмы в декларации Медведчука не было.
- Смена владельца случилась, когда против Медведчука и его семьи начали вводить санкции на имущество и активы из-за подозрения в финансировании терроризма.