Яхта Медведчука находится в Хорватии

Яхта "Royal Romance" Виктора Медведчука находится сейчас в порту города Риека в Хорватии.

Источник: MarineTraffic, а также фото и видео, переданные УП

Детали: Согласно данным трекингового сервиса MarineTraffic, в последний раз эта яхта использовалась 20 сентября 2021 года.

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Читатели "Украинской правды" передали редакции фото и видео яхты "Royal Romance" из хорватского города Риека, сделанные в октябре прошлого года.

Яхта Медведчука. Порт Рієка (Хорватія). Відео жовтень 2021. Перебуває там і зараз. pic.twitter.com/5sygaBjTTX — Ткач Михайло (@Tkach_Mykhailo) March 13, 2022

5-палубная яхта все еще находится там. Это видно из трафика и подтверждают УП местные жители.

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Последние передвижения яхты фиксировались у берегов Хорватии в сентябре прошлого года.

С конца сентября яхта пришвартована в порту Риека.

Сам кум президента России, пророссийски настроенный депутат Верховной Рады Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста после начала войны РФ против Украины.

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