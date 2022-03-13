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Яхта Медведчука находится в Хорватии

Михаил ТкачВоскресенье, 13 марта 2022, 16:51
Яхта Медведчука находится в Хорватии
Фото, предоставленное УП читателями

Яхта "Royal Romance" Виктора Медведчука находится сейчас в порту города Риека в Хорватии.

Источник: MarineTraffic, а также фото и видео, переданные УП 

Детали: Согласно данным трекингового сервиса MarineTraffic, в последний раз эта яхта использовалась 20 сентября 2021 года.

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Читатели "Украинской правды" передали редакции фото и видео яхты "Royal Romance" из хорватского города Риека, сделанные в октябре прошлого года.

5-палубная яхта все еще находится там. Это видно из трафика и подтверждают УП местные жители.

ВИДЕО ДНЯ
 

Последние передвижения яхты фиксировались у берегов Хорватии в сентябре прошлого года.

 

С конца сентября яхта пришвартована в порту Риека.

 
 

Сам кум президента России, пророссийски настроенный депутат Верховной Рады Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста после начала войны РФ против Украины.

Предыстория:

  • 8 июля 2021 года журналисты расследователи "Слідство.Інфо" сообщали, что в марте яхта "Royal Romance", которой владела семья народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, сменила владельца, чтобы избежать украинских санкций,
  • Яхтой "Royal Romance" владела компания Fregata Marine Ltd, зарегистрированная на Маршалловых островах. Ее конечным бенефициаром была жена Медведчука Оксана Марченко.
  • По данным ресурса equasis.org, 31 марта эта яхта стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd также с Маршалловых островов. Этой фирмы в декларации Медведчука не было.
  • Смена владельца случилась, когда против Медведчука и его семьи начали вводить санкции на имущество и активы из-за подозрения в финансировании терроризма.

Темы: МедведчукХорватия
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