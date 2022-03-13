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Журналістам заборонили в’їжджати до Ірпеня – мер

Денис КарловськийНеділя, 13 березня 2022, 17:40
Український військовий рухається під знищеним мостом в Ірпені. Фото: getty images

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин каже, що до міста тимчасово обмежили пропуск журналістів.

Джерело: telegram-канал Маркушина

Пряма мова Маркушина: "Тимчасово, на період звільнення нашого міста, не переходити міст з Романівки.

Не фотографувати позиції наших військових, не фотографувати їхні обличчя. Це шкодить для повного звільнення нашого міста.

Із завтрашнього дня (14 березня – ред.) ми не будемо пропускати від Романівки в місто журналістів. Вибачте, але це тимчасове! І ми не хочем ризикувати життям наших хлопців".

Деталі: За словами Маркушина, 12 березня на блокпосту біля ТРЦ "Жираф" загинуло 3 військовослужбовців українських сил. 

Мер наполягає, що почасти вони загинули через те, що журналісти оприлюднюють світлини із позиціями та обличчями українських бійців. 

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Довідково: "Романівкою" називають житловий масив Ірпеня, що утворився на місці колишнього однойменного села. Цей мікрорайон розташований на виїзді з Ірпеня до Києва. 

Передісторія: 

  • 13 березня російські окупанти застрелили в Ірпені американського режисера і воєнного репортера Брента Рено та поранили ще одного. Раніше Рено працював для відомого видання New York Times.
  • За словами Маркушина, станом на 13 березня, 70% території міста перебуває під контролем українського війська. За іншу частину тривають бої із російськими загарбниками.
  • У Генштабі Збройних Сил України повідомляли, що техніка окупантів продовжує переміщення по околицях Ірпеня, Макарова, Бучі, Гостомеля та Ворзеля на північний захід від Києва.

Теми: ІрпіньРосіявійнаЗМІ
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