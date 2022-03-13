Журналистам запретили въезжать в Ирпень – мэр
Мэр Ирпеня Александр Маркушин говорит, что в город временно ограничили пропуск журналистов.
Источник: telegram-канал Маркушина
Прямая речь Маркушина: "Временно на период освобождения нашего города не переходить мост из Романовки.
Не фотографировать позиции наших военных, не фотографировать их лица. Это вредит полному освобождению нашего города.
С завтрашнего дня (14 марта – ред.) мы не будем пропускать от Романовки в город журналистов. Извините, но это временно! И мы не хотим рисковать жизнью наших ребят".
Детали: По словам Маркушина, 12 марта на блокпосту возле ТРЦ "Жираф" погибли 3 военнослужащих украинских сил.
Мэр настаивает, что отчасти они погибли из-за того, что журналисты публикуют фотографии с позициями и лицами украинских бойцов.
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Справка: "Романовкой" называют жилой массив Ирпеня, образовавшийся на месте бывшего одноименного села. Этот микрорайон расположен на выезде из Ирпеня в Киев.
Предыстория:
- 13 марта русские оккупанты застрелили в Ирпене американского режиссера и военного репортёра Брента Рено и ранили еще одного. Раньше Рено сотрудничал с известным изданием New York Times.
- По словам Маркушина, на 13 марта, 70% территории города находится под контролем украинской армии. За другую часть продолжаются бои с русскими захватчиками.
- В Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщали, что техника оккупантов продолжает перемещение по окрестностям Ирпеня, Макарова, Бучи, Гостомеля и Ворзеля к северо-западу от Киева.