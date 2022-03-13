Журналистам запретили въезжать в Ирпень – мэр

Украинский военный идет под уничтоженным мостом в Ирпене. Фото: getty images

Мэр Ирпеня Александр Маркушин говорит, что в город временно ограничили пропуск журналистов.

Источник: telegram-канал Маркушина

Прямая речь Маркушина: "Временно на период освобождения нашего города не переходить мост из Романовки.

Реклама:

Не фотографировать позиции наших военных, не фотографировать их лица. Это вредит полному освобождению нашего города.

С завтрашнего дня (14 марта – ред.) мы не будем пропускать от Романовки в город журналистов. Извините, но это временно! И мы не хотим рисковать жизнью наших ребят".

Детали: По словам Маркушина, 12 марта на блокпосту возле ТРЦ "Жираф" погибли 3 военнослужащих украинских сил.

ВИДЕО ДНЯ

Мэр настаивает, что отчасти они погибли из-за того, что журналисты публикуют фотографии с позициями и лицами украинских бойцов.

Справка: "Романовкой" называют жилой массив Ирпеня, образовавшийся на месте бывшего одноименного села. Этот микрорайон расположен на выезде из Ирпеня в Киев.

Предыстория: