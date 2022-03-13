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Журналистам запретили въезжать в Ирпень – мэр

Денис КарловскийВоскресенье, 13 марта 2022, 16:40
Журналистам запретили въезжать в Ирпень – мэр
Украинский военный идет под уничтоженным мостом в Ирпене. Фото: getty images

Мэр Ирпеня Александр Маркушин говорит, что в город временно ограничили пропуск журналистов.

Источник: telegram-канал Маркушина

Прямая речь Маркушина: "Временно на период освобождения нашего города не переходить мост из Романовки.

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Не фотографировать позиции наших военных, не фотографировать их лица. Это вредит полному освобождению нашего города.

С завтрашнего дня (14 марта – ред.) мы не будем пропускать от Романовки в город журналистов. Извините, но это временно! И мы не хотим рисковать жизнью наших ребят".

Детали: По словам Маркушина, 12 марта на блокпосту возле ТРЦ "Жираф" погибли 3 военнослужащих украинских сил.

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Мэр настаивает, что отчасти они погибли из-за того, что журналисты публикуют фотографии с позициями и лицами украинских бойцов.

Справка: "Романовкой" называют жилой массив Ирпеня, образовавшийся на месте бывшего одноименного села. Этот микрорайон расположен на выезде из Ирпеня в Киев.

Предыстория:

  • 13 марта русские оккупанты застрелили в Ирпене американского режиссера и военного репортёра Брента Рено и ранили еще одного. Раньше Рено сотрудничал с известным изданием New York Times.
  • По словам Маркушина, на 13 марта, 70% территории города находится под контролем украинской армии. За другую часть продолжаются бои с русскими захватчиками.
  • В Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщали, что техника оккупантов продолжает перемещение по окрестностям Ирпеня, Макарова, Бучи, Гостомеля и Ворзеля к северо-западу от Киева.

Темы: ИрпеньРосcиявойнаСМИ
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