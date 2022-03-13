Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Журналистам запретили въезжать в Ирпень – мэр

Денис КарловскийВоскресенье, 13 марта 2022, 17:40
Украинский военный идет под уничтоженным мостом в Ирпене. Фото: getty images

Мэр Ирпеня Александр Маркушин говорит, что в город временно ограничили пропуск журналистов.

Источник: telegram-канал Маркушина

Прямая речь Маркушина: "Временно на период освобождения нашего города не переходить мост из Романовки.

Не фотографировать позиции наших военных, не фотографировать их лица. Это вредит полному освобождению нашего города.

С завтрашнего дня (14 марта – ред.) мы не будем пропускать от Романовки в город журналистов. Извините, но это временно! И мы не хотим рисковать жизнью наших ребят".

Детали: По словам Маркушина, 12 марта на блокпосту возле ТРЦ "Жираф" погибли 3 военнослужащих украинских сил.

Мэр настаивает, что отчасти они погибли из-за того, что журналисты публикуют фотографии с позициями и лицами украинских бойцов.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Справка: "Романовкой" называют жилой массив Ирпеня, образовавшийся на месте бывшего одноименного села. Этот микрорайон расположен на выезде из Ирпеня в Киев.

Предыстория:

  • 13 марта русские оккупанты застрелили в Ирпене американского режиссера и военного репортёра Брента Рено и ранили еще одного. Раньше Рено сотрудничал с известным изданием New York Times.
  • По словам Маркушина, на 13 марта, 70% территории города находится под контролем украинской армии. За другую часть продолжаются бои с русскими захватчиками.
  • В Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщали, что техника оккупантов продолжает перемещение по окрестностям Ирпеня, Макарова, Бучи, Гостомеля и Ворзеля к северо-западу от Киева.

Темы: ИрпеньРосcиявойнаСМИ
powered by lun.ua
Главное сегодня

Мирные переговоры с Россией могут длиться несколько недель - Подоляк

Киев вышел на первое место в мире по загрязненности воздуха — в 33 раза выше нормы

фотоВСУ уничтожили российского генерал-лейтенанта – штаб

Зеленский: Войну нужно заканчивать – предложения Украины на столе

Оккупанты временно отрезали Украину от Азовского моря – штаб

НАТО обеспечит поставку в Украину комплексов ПВО

Все новости...
Ирпень
Эвакуированы из ада. О чем говорят люди, вырвавшиеся из Бучи и Гостомеля
New York Times заявило, что погибший в Ирпене американец не был их сотрудником
Ирпень глазами фотографа: эвакуация жителей и разрушенный город после обстрелов
Последние новости
10:08
В субботу планируют открыть 10 гуманитарных коридоров
10:06
Российские оккупанты за время войны убили 112 украинских детей
09:43
США запретили обслуживание почти 100 самолетов, связанных с Россией
09:39
В Запорожье объявили комендантский час на 1,5 суток
09:36
Минобороны РФ заявило о применении гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Украине
09:18
Крупнейшие нефтесервисные компании начали выходить из РФ
08:55
карта 19 марта будут эвакуировать жителей Бучи
08:48
Мирные переговоры с Россией могут длиться несколько недель - Подоляк
08:37
Германия отправила Украине средства гражданской защиты и противопожарное оборудование
08:32
фотоНа Харьковщине из-под завалов и на пожарах спасли 4 человека
Все новости...