Росія рапортує, що біля Львова своїми ракетами вбила 180 іноземців, нібито "найманців"
Російські окупанти заявляють, що внаслідок ракетного удару по селу Старичі на Львівщині вбито 180 іноземців, яких російська пропаганда називає "іноземними найманцями".
Джерело: РИА Новости
Деталі: МО РФ через пропагандистські ресурси опублікувало повідомлення, що 13 березня "високоточною зброєю великої дальності завдано удару по навчальних центрах України в н.п. Старичі та на військовому полігоні Яворівський".
У РФ додали, що планують і надалі вбивати іноземних громадян на території України, яких вони вважають найманцями.
Передісторія: Російські окупанти випустили ракети у Міжнародному миротворчому та безпековому центрі у селі Старичі Яворівського району Львівської області.
Поки що відомо про загибель 35 людей внаслідок ракетного удару РФ по Яворівському полігону. Ще 134 особи перебувають у лікарні.
Окрім того, 13 березня російські загарбники вбили в Ірпені американського журналіста Брента Рено.