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Росія рапортує, що біля Львова своїми ракетами вбила 180 іноземців, нібито "найманців"

Світлана КізіловаНеділя, 13 березня 2022, 18:17

Російські окупанти заявляють, що внаслідок ракетного удару по селу Старичі на Львівщині вбито 180 іноземців, яких російська пропаганда називає "іноземними найманцями".

Джерело: РИА Новости

Деталі: МО РФ через пропагандистські ресурси опублікувало повідомлення, що 13 березня "високоточною зброєю великої дальності завдано удару по навчальних центрах України в н.п. Старичі та на військовому полігоні Яворівський".

У РФ додали, що планують і надалі вбивати іноземних громадян на території України, яких вони вважають найманцями.

Передісторія: Російські окупанти випустили ракети у Міжнародному миротворчому та безпековому центрі у селі Старичі Яворівського району Львівської області.

Поки що відомо про загибель 35 людей внаслідок ракетного удару РФ по Яворівському полігону. Ще 134 особи перебувають у лікарні.

Окрім того, 13 березня російські загарбники вбили в Ірпені американського журналіста Брента Рено.

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Теми: війнаЛьвівщинаРосіяУкраїна
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