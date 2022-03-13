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Россия рапортует, что возле Львова своими ракетами убила 180 иностранцев, якобы "наемников"

Светлана КизиловаВоскресенье, 13 марта 2022, 17:17

Российские оккупанты заявляют, что в результате ракетного удара по селу Старичи на Львовщине убито 180 иностранцев, которых российская пропаганда называет "иностранными наемниками".

Источник: РИА Новости  

Детали: МО РФ через пропагандистские ресурсы РФ опубликовало сообзщение, що 13 марта "высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам Украины в н.п. Старичи и на военном полигоне Яворовский".

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В РФ добавили, что планируют и далее убивать иностранных граждан на территории Украины, которых они считают "наемниками".

Предыстория: Российские оккупанты выпустили ракеты по Международному центру миротворчества и безопасности в селе Старичи Яворовского района Львовской области.

Пока известно о гибели 35 человек в результате ракетного удара РФ по Яворивскому полигону. Еще 134 человека находятся в больнице.

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Кроме того, 13 марта российские захватчики убили в Ирпене американского журналиста Брента Рено.

Темы: войнаЛьвовщинаРосcияУкраина
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