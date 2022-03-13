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Деталі авіаудару РФ по школі на Миколаївщині: 4 загиблих, 3 постраждалих

Денис КарловськийНеділя, 13 березня 2022, 19:44
Деталі авіаудару РФ по школі на Миколаївщині: 4 загиблих, 3 постраждалих
Пожежники на місці зруйнованої школи. Фото: віталій кім, миколаївська ова

Унаслідок бомбового удару авіації РФ по школі на Миколаївщині загинуло 4 людей, ще 3 постраждали.

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Внаслідок події загинуло 4 людини та постраждало троє людей".

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Деталі: Російські окупанти здійснили бомбовий удар по школі в селі Зелений Гай Миколаївського району.

Після удару на завалах сталося загоряння. Близько 22 пожежників ліквідували полум’я на площі 150 квадратних метрів.

Розташування села відносно міста
Розташування села відносно міста
Мапа: google maps

Що було раніше: Близько 16:00 у військовій адміністрації Миколаївщині повідомили про авіаудар ворожої авіації по одному з населених пунктів області.

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Теми: Миколаївська областьРосіявійнаобстріл
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