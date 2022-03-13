Деталі авіаудару РФ по школі на Миколаївщині: 4 загиблих, 3 постраждалих
Неділя, 13 березня 2022, 20:44
Унаслідок бомбового удару авіації РФ по школі на Миколаївщині загинуло 4 людей, ще 3 постраждали.
Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "Внаслідок події загинуло 4 людини та постраждало троє людей".
Деталі: Російські окупанти здійснили бомбовий удар по школі в селі Зелений Гай Миколаївського району.
Після удару на завалах сталося загоряння. Близько 22 пожежників ліквідували полум’я на площі 150 квадратних метрів.
Що було раніше: Близько 16:00 у військовій адміністрації Миколаївщині повідомили про авіаудар ворожої авіації по одному з населених пунктів області.