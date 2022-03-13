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Детали авиаудара РФ по школе в Николаевской области: 4 погибших, 3 пострадавших

Денис КарловскийВоскресенье, 13 марта 2022, 19:44
Детали авиаудара РФ по школе в Николаевской области: 4 погибших, 3 пострадавших

В результате бомбового удара авиации РФ по школе в Николаевской области погибли 4 человека, еще 3 пострадали.

Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В результате происшествия погибли 4 человека и пострадали три человека".

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Детали: Русские оккупанты нанесли бомбовый удар по школе в селе Зеленый Гай Николаевского района.

После удара на руинах здания произошло возгорание. Около 22 пожарных ликвидировали пламя на площади 150 квадратных метров.

Расположение села Зеленый Гай относительно облцентра
Расположение села Зеленый Гай относительно облцентра
Фото: google maps

Что было раньше: Около 16:00 в военной администрации Николаевской области сообщили об авиаударе вражеской авиации по одному из населенных пунктов области.

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Темы: Николаевская областьРосcиявойнаобстрел
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