Детали авиаудара РФ по школе в Николаевской области: 4 погибших, 3 пострадавших

В результате бомбового удара авиации РФ по школе в Николаевской области погибли 4 человека, еще 3 пострадали.

Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В результате происшествия погибли 4 человека и пострадали три человека".

Детали: Русские оккупанты нанесли бомбовый удар по школе в селе Зеленый Гай Николаевского района.

После удара на руинах здания произошло возгорание. Около 22 пожарных ликвидировали пламя на площади 150 квадратных метров.

Расположение села Зеленый Гай относительно облцентра Фото: google maps

Что было раньше: Около 16:00 в военной администрации Николаевской области сообщили об авиаударе вражеской авиации по одному из населенных пунктов области.