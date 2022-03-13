Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Детали авиаудара РФ по школе в Николаевской области: 4 погибших, 3 пострадавших

Денис КарловскийВоскресенье, 13 марта 2022, 20:44

В результате бомбового удара авиации РФ по школе в Николаевской области погибли 4 человека, еще 3 пострадали.

Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В результате происшествия погибли 4 человека и пострадали три человека".

Детали: Русские оккупанты нанесли бомбовый удар по школе в селе Зеленый Гай Николаевского района.

После удара на руинах здания произошло возгорание. Около 22 пожарных ликвидировали пламя на площади 150 квадратных метров.

Расположение села Зеленый Гай относительно облцентра
Расположение села Зеленый Гай относительно облцентра
Фото: google maps

Что было раньше: Около 16:00 в военной администрации Николаевской области сообщили об авиаударе вражеской авиации по одному из населенных пунктов области.

Темы: Николаевская областьРосcиявойнаобстрел
powered by lun.ua
Главное сегодня

Мирные переговоры с Россией могут длиться несколько недель - Подоляк

Киев вышел на первое место в мире по загрязненности воздуха — в 33 раза выше нормы

фотоВСУ уничтожили российского генерал-лейтенанта – штаб

Зеленский: Войну нужно заканчивать – предложения Украины на столе

Оккупанты временно отрезали Украину от Азовского моря – штаб

НАТО обеспечит поставку в Украину комплексов ПВО

Все новости...
Николаевская область
Киму на день рождения подарили мину и судочки с едой
В Николаевской области вражеская авиация разбомбила школу: люди под завалами
Ким: Оккупанты нас боятся, уважают и хотят стать гражданами Украины
Последние новости
11:14
Релокейт бизнеса: подано более 700 заявок, нужна помощь с транспортом
10:54
В Украине заработали лагеря для пленных оккупантов
10:43
Господдержка рабочих мест и жилье: правительство подготовит помощь для "переселенцев"
10:30
Ночь в регионах: тяжелее всего было на востоке и юге Украины
10:18
Генштаб озвучил потери России в войне: 44 средства ПВО, 210 самолетов и вертолетов
10:08
В субботу планируют открыть 10 гуманитарных коридоров
10:06
Российские оккупанты за время войны убили 112 украинских детей
09:43
США запретили обслуживание почти 100 самолетов, связанных с Россией
09:39
В Запорожье объявили комендантский час на 1,5 суток
09:36
Минобороны РФ заявило о применении гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Украине
Все новости...