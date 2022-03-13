Детали авиаудара РФ по школе в Николаевской области: 4 погибших, 3 пострадавших
Воскресенье, 13 марта 2022, 20:44
В результате бомбового удара авиации РФ по школе в Николаевской области погибли 4 человека, еще 3 пострадали.
Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "В результате происшествия погибли 4 человека и пострадали три человека".
Детали: Русские оккупанты нанесли бомбовый удар по школе в селе Зеленый Гай Николаевского района.
После удара на руинах здания произошло возгорание. Около 22 пожарных ликвидировали пламя на площади 150 квадратных метров.
Что было раньше: Около 16:00 в военной администрации Николаевской области сообщили об авиаударе вражеской авиации по одному из населенных пунктов области.