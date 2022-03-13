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До Скадовська зайшла колона окупантів

Катерина ТищенкоНеділя, 13 березня 2022, 18:45
До Скадовська зайшла колона окупантів
9 березня У СКАДОВСЬК ЗАЙШЛИ ВІЙСЬКОВІ РФ, ФОТО ІРИНИ БУЛГАК

У неділю до Скадовська Херсонської області заїхала колона російських окупантів, вони розмістилися в одному з дитячих таборів.

Джерело: мер Скадовська Олександр Яковлєв у Facebook

Дослівно: "Після обіду в Скадовськ заїхала колона окупантів (близько 30 одиниць техніки) і схоже залишаться на ніч. Розмістилися в одному з дитячих таборів на краю Скадовська".

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Деталі: Мер повідомив, що вдень російські військові заходили до будівлі міської ради. На той час працівників там не було.

"По решті пунктів ситуація без змін. Скадовськ – це Україна", - зазначив він.

Що передувало: До Скадовська 9 березня в'їхала російська військова техніка, місцевих жителів не пустили до пам'ятника Тарасові Шевченку, а з міської ради винесли комп'ютери.

ВІДЕО ДНЯ

12 березня міський голова Скадовська Олександр Яковлєв повідомив, що в місті "немає окупаційних військ", ситуація контрольована.

Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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