Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Скадовск вошла колонна оккупантов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 19:45
9 марта В СКАДОВСК ЗАШЛИ ВОЕННЫЕ РФ, ФОТО ИРИНЫ БУЛГАК

В воскресенье в Скадовск Херсонской области заехала колонна русских оккупантов, они разместились в одном из детских лагерей.

Источник: мэр Скадовска Александр Яковлев в Facebook

Дословно: "После обеда в Скадовск заехала колонна оккупантов (около 30 единиц техники) и, похоже, останутся на ночь. Разместились в одном из детских лагерей на краю Скадовска".

Детали: Мэр сообщил, что днем ​​российские военные заходили в здание городского совета. В то время работников там не было.

"По остальным пунктам ситуация без изменений. Скадовск – это Украина", – отметил он.

Что предшествовало: В Скадовск 9 марта въехала российская военная техника, местных жителей не пустили к памятнику Тарасу Шевченко, а из городского совета вынесли компьютеры.

12 марта мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил, что в городе "нет оккупационных войск", ситуация контролируемая.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский считает, что Украина не станет членом НАТО

Переговоры с РФ продолжаются, обсуждают прекращение огня и вывод войск из Украины – Подоляк

Несколько нардепов ОПЗЖ хотят выйти из фракции

Кива больше не народный депутат

видео Экс-регионал Царев заявил якобы из Бородянки: В Украине с первого часа войны

У Путина не хотят говорить, когда пойдут на мирные договоренности

Все новости...
Херсонская область
"Русская традиция": посол ЕС прокомментировал попытки Кремля создать "ХНР" в Херсоне
В Скадовске нет оккупационных войск – мэр
В Каховке исчез местный журналист
Последние новости
16:36
Бюджет армии увеличили почти на 70 миллиардов
16:31
Рада продлила военное положение в Украине на 30 суток
16:18
Закрыть небо: Церкви Украины призвали НАТО ввести бесполетную зону над страной
16:17
Колонна российской техники бежит от Николаева к Херсону – Ким
16:05
Вконтакте допускает технический дефолт
15:59
Долгий комендантский час связан с возможными обострениями – Кличко
15:57
Зеленский считает, что Украина не станет членом НАТО
15:52
Украине нужен союз со страной, имеющей ядерное оружие – Данилов
15:40
фотоС начала войны погибли 17 спасателей, один в плену
15:22
Центр противодействия дезинформации: рынок труда постепенно возрождается
Все новости...