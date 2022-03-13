В Скадовск вошла колонна оккупантов

В воскресенье в Скадовск Херсонской области заехала колонна русских оккупантов, они разместились в одном из детских лагерей.

Источник: мэр Скадовска Александр Яковлев в Facebook

Дословно: "После обеда в Скадовск заехала колонна оккупантов (около 30 единиц техники) и, похоже, останутся на ночь. Разместились в одном из детских лагерей на краю Скадовска".

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Детали: Мэр сообщил, что днем ​​российские военные заходили в здание городского совета. В то время работников там не было.

"По остальным пунктам ситуация без изменений. Скадовск – это Украина", – отметил он.

Что предшествовало: В Скадовск 9 марта въехала российская военная техника, местных жителей не пустили к памятнику Тарасу Шевченко, а из городского совета вынесли компьютеры.

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12 марта мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил, что в городе "нет оккупационных войск", ситуация контролируемая.