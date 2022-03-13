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Гуманітарний вантаж знову не доїхав до Маріуполя - через обстріли 

Неділя, 13 березня 2022, 20:19

Автобуси та вантажівки з гуманітарним вантажем, які прямували в Маріуполь, залишилися в Бердянську, однак у понеділок знову намагатимуться доїхати до маріупольців.

Джерело: віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону, Укрінформ.

Деталі: Верещук підкреслила, що у неділю колона не змогла добратися до Маріуполя і провести евакуацію людей, оскільки росіяни знову атакували місто з повітря. За її словами, є багато загиблих цивільних.

Вона також зауважила, що про евакуацію з Маріуполя звертаються посольства Греції й Туреччини, місії ОБСЄ, МКЧХ, закликаючи врятувати їхніх громадян і працівників, однак наголосила, що "ключ у руках Путіна".

У той же час віцепрем'єр поінформувала, що в неділю спрацювали гуманітарні коридори на Луганщині й Київщині, звідки виїхали тисячі людей.

Верещук додала, що загалом завдяки гумкоридорам вдалося евакуювати більше 140 тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що гуманітарний конвой, що вирушив із Запоріжжня до Маріуполя, на кожному блок-посту до населеного пункту Токмак розкрадався російськими окупантами.

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У Маріуполі в результаті російських авіанальотів загинули 2187 містян.



Теми: Маріупольвійнагуманітарка
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