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Гуманітарний вантаж знову не доїхав до Маріуполя - через обстріли 

Неділя, 13 березня 2022, 19:19

Автобуси та вантажівки з гуманітарним вантажем, які прямували в Маріуполь, залишилися в Бердянську, однак у понеділок знову намагатимуться доїхати до маріупольців.

Джерело: віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону, Укрінформ.

Деталі: Верещук підкреслила, що у неділю колона не змогла добратися до Маріуполя і провести евакуацію людей, оскільки росіяни знову атакували місто з повітря. За її словами, є багато загиблих цивільних.

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Вона також зауважила, що про евакуацію з Маріуполя звертаються посольства Греції й Туреччини, місії ОБСЄ, МКЧХ, закликаючи врятувати їхніх громадян і працівників, однак наголосила, що "ключ у руках Путіна".

У той же час віцепрем'єр поінформувала, що в неділю спрацювали гуманітарні коридори на Луганщині й Київщині, звідки виїхали тисячі людей.

Верещук додала, що загалом завдяки гумкоридорам вдалося евакуювати більше 140 тисяч людей.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялося, що гуманітарний конвой, що вирушив із Запоріжжня до Маріуполя, на кожному блок-посту до населеного пункту Токмак розкрадався російськими окупантами.

У Маріуполі в результаті російських авіанальотів загинули 2187 містян.



Теми: Маріупольвійнагуманітарка
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