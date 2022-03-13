Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Гуманитарный груз снова не доехал до Мариуполя - из-за обстрелов

Воскресенье, 13 марта 2022, 19:19

Автобусы и грузовики с гуманитарным грузом, следовавшие в Мариуполь, остались в Бердянске, однако в понедельник снова будут пытаться доехать до мариупольцев.

Источник: вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона, Укринформ.

Детали: Верещук подчеркнула, что в воскресенье колонна не смогла добраться до Мариуполя и провести эвакуацию людей, поскольку россияне снова атаковали город с воздуха. По ее словам, есть много погибших.

Реклама:

Она также отметила, что об эвакуации из Мариуполя обращаются посольства Греции и Турции, миссии ОБСЕ, МККК, призывая спасти их граждан и работников, однако подчеркнула, что "ключ в руках Путина".

В то же время вице-премьер проинформировала, что в воскресенье сработали гуманитарные коридоры на Луганщине и Киевщине, откуда уехали тысячи человек.

Верещук добавила, что всего благодаря гумкоридорам удалось эвакуировать более 140 тысяч человек.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее гуманитарный конвой, отправившийся из Запорожья в Мариуполь, на каждом блок-посте в населенный пункт Токмак разворовывался российскими оккупантами.

Темы: Мариупольвойнагуманитарка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
Все новости...
Реклама: