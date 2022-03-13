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Гуманитарный груз снова не доехал до Мариуполя - из-за обстрелов

Воскресенье, 13 марта 2022, 20:19

Автобусы и грузовики с гуманитарным грузом, следовавшие в Мариуполь, остались в Бердянске, однако в понедельник снова будут пытаться доехать до мариупольцев.

Источник: вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона, Укринформ.

Детали: Верещук подчеркнула, что в воскресенье колонна не смогла добраться до Мариуполя и провести эвакуацию людей, поскольку россияне снова атаковали город с воздуха. По ее словам, есть много погибших.

Она также отметила, что об эвакуации из Мариуполя обращаются посольства Греции и Турции, миссии ОБСЕ, МККК, призывая спасти их граждан и работников, однако подчеркнула, что "ключ в руках Путина".

В то же время вице-премьер проинформировала, что в воскресенье сработали гуманитарные коридоры на Луганщине и Киевщине, откуда уехали тысячи человек.

Верещук добавила, что всего благодаря гумкоридорам удалось эвакуировать более 140 тысяч человек.

Ранее гуманитарный конвой, отправившийся из Запорожья в Мариуполь, на каждом блок-посте в населенный пункт Токмак разворовывался российскими оккупантами.

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Темы: Мариупольвойнагуманитарка
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