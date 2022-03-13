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Серед загиблих на військовому полігоні Яворівський іноземців немає - Міноборони 

Неділя, 13 березня 2022, 20:51

У Міноборони заперечили інформацію, поширену у російських ЗМІ, про загибель 180 іноземних найманців під час удару по Міжнародному миротворчому та безпековому центрі у селі Старичі Яворівського району Львівської області.

Джерело: речник Міноборони України Маркіян Лубківський, CNN.

Дослівно: "Це не правда. Чиста російська пропаганда".

Деталі: Серед загиблих внаслідок удару по Міжнародному миротворчому та безпековому центрі у селі Старичі Яворівського району, за словами Лубківського, іноземців немає.

Передісторія: Російські окупанти випустили ракети по Міжнародному миротворчому та безпековому центрі у селі Старичі Яворівського району Львівської області.

Поки що відомо про загибель 35 людей внаслідок ракетного удару РФ по Яворівському полігону. Ще 134 особи перебувають у лікарні.

Російські окупанти заявляють, що внаслідок ракетного удару по селу Старичі на Львівщині вбито 180 іноземців, яких російська пропаганда називає "іноземними найманцями".

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