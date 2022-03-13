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Среди погибших на военном полигоне Яворовский иностранцев нет - Минобороны

Воскресенье, 13 марта 2022, 19:51

В Минобороны отрицают информацию, распространенную в российских СМИ, о гибели 180 иностранных наемников во время удара по Международному миротворческому центру в селе Старичи Яворовского района Львовской области.

Источник: спикер Минобороны Украины Маркиян Лубкивский, CNN.

Дословно: "Это неправда. Чистая российская пропаганда".

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Детали: Среди погибших в результате удара по Международному миротворческому центру в селе Старичи Яворовского района, по словам Лубковского, иностранцев нет.

Предыстория: Российские оккупанты выпустили ракеты по Международному миротворческому центру в селе Старичи Яворовского района Львовской области.

Пока известно о гибели 35 человек в результате ракетного удара РФ по Яворивскому полигону. Еще 134 человека находятся в больнице.

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Российские оккупанты заявляют, что в результате ракетного удара по селу Старичи на Львовщине убиты 180 иностранцев, которых российская пропаганда называет "иностранными наемниками".

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