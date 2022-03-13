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Русские планируют десант в Одессе и области – Данилов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 21:48
Алексей Данилов, фото ОП

Русские планируют высадить десант на территории Одессы и Одесской области, но украинские военные готовы на это реагировать.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "На Черном море они хотели еще 3-4 дня назад сделать эту ситуацию. Но была погода, они были вынуждены пойти в Севастополь. Сейчас они возвращаются. У них большое желание сейчас начать десантирование на территории Одессы и Одесской области. Но их там ждут".

"Речь идет о высадке десанта на территории Одесской области, чтобы взять под контроль ситуацию в Одессе".

Детали: По словам Данилова, у русских не получится легкой прогулки по Одесской области, как они в свое время планировали пройти по Крещатику.

"Мы понимаем, что там происходит, и ситуация там под контролем. Там есть кому их встречать. Так, как их встречали в Черниговской, Киевской области", - подчеркнул секретарь СНБО.

Темы: ДаниловОдессаРосcиявойна
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