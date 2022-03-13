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Зеленський про загибель журналіста Рено: Це свідомий напад російських військових

Анастасія КалатурНеділя, 13 березня 2022, 23:40

Загибель журналіста The New York Times Брента Рено була результатом свідомого нападу російських військ.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні в Київській області був убитий американський журналіст Брент Рено. Його колега поранений. Це був свідомий напад російських військових.

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Вони знали, що вони роблять. Але, схоже, не всі на Заході знають, що вони роблять".

Що передувало: 13 березня в Ірпені Київської області розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times, громадянина США Брента Рено. У той день в Ірпені поранення отримали ще двоє кореспондентів. Брент працював в Україні над проєктом TIME Studios, присвяченим глобальній кризі біженців.

Теми: медіавійнаЗеленський
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