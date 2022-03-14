Зеленський про загибель журналіста Рено: Це свідомий напад російських військових

Загибель журналіста The New York Times Брента Рено була результатом свідомого нападу російських військ.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні в Київській області був убитий американський журналіст Брент Рено. Його колега поранений. Це був свідомий напад російських військових.

Вони знали, що вони роблять. Але, схоже, не всі на Заході знають, що вони роблять".

Що передувало: 13 березня в Ірпені Київської області розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times, громадянина США Брента Рено. У той день в Ірпені поранення отримали ще двоє кореспондентів. Брент працював в Україні над проєктом TIME Studios, присвяченим глобальній кризі біженців.