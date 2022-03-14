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Зеленский о гибели журналиста Рено: Это сознательное нападение российских военных

Анастасия КалатурПонедельник, 14 марта 2022, 00:40

Гибель журналиста The New York Times Брента Рено была результатом сознательного нападения российских войск.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Сегодня в Киевской области был убит американский журналист Брент Рено. Его коллега ранен. Это было сознательное нападение российских военных.

Они знали, что они делают. Но, похоже, не все на Западе знают, что они делают".

Что предшествовало: 13 марта в Ирпене Киевской области расстреляли 51-летнего корреспондента The New York Times, гражданина США Брента Рено. В тот день в Ирпене ранения получили еще два корреспондента. Брент работал в Украине над проектом TIME Studios, посвященным глобальному кризису беженцев.

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Темы: медиавойнаЗеленский
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