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Зеленский о гибели журналиста Рено: Это сознательное нападение российских военных

Анастасия КалатурВоскресенье, 13 марта 2022, 23:40

Гибель журналиста The New York Times Брента Рено была результатом сознательного нападения российских войск.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Сегодня в Киевской области был убит американский журналист Брент Рено. Его коллега ранен. Это было сознательное нападение российских военных.

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Они знали, что они делают. Но, похоже, не все на Западе знают, что они делают".

Что предшествовало: 13 марта в Ирпене Киевской области расстреляли 51-летнего корреспондента The New York Times, гражданина США Брента Рено. В тот день в Ирпене ранения получили еще два корреспондента. Брент работал в Украине над проектом TIME Studios, посвященным глобальному кризису беженцев.

Темы: медиавойнаЗеленский
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