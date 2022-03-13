Зеленский о гибели журналиста Рено: Это сознательное нападение российских военных
Воскресенье, 13 марта 2022, 23:40
Гибель журналиста The New York Times Брента Рено была результатом сознательного нападения российских войск.
Источник: обращение президента Владимира Зеленского
Прямая речь: "Сегодня в Киевской области был убит американский журналист Брент Рено. Его коллега ранен. Это было сознательное нападение российских военных.
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Они знали, что они делают. Но, похоже, не все на Западе знают, что они делают".
Что предшествовало: 13 марта в Ирпене Киевской области расстреляли 51-летнего корреспондента The New York Times, гражданина США Брента Рено. В тот день в Ирпене ранения получили еще два корреспондента. Брент работал в Украине над проектом TIME Studios, посвященным глобальному кризису беженцев.