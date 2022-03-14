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The Guardian: Росія подає сигнал ударом по Яворівському полігонові

Анастасія КалатурПонеділок, 14 березня 2022, 01:37

Ракетним ударом по Яворівському полігонові на Львівщині Росія подає сигнал, але напад на країну-члена НАТО Польщу малоймовірний.

Джерело: редактор відділу із захисту та безпеки The Guardian Ден Саббаг

Деталі: Раніше заступник міністра іноземних справ РФ Сєргей Рябков  заявив, що Росія розглядає можливість нападу на конвої, що доставляють озброєння для України, як на "законні цілі". Яворівський полігон знаходиться поруч із найпрямішим маршрутом між аеропортом Жешув, куди перекидають озброєння Заходу, та Львовом. На аеродромі у Жешуві США розмістили дві батареї ЗРК Patriot. Джерела серед британських військових кажуть, що незабаром поруч із ними може бути розміщений британський ЗРК  Sky Sabre.

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The Guardian пише, що попри риторику Рябкова, прямий напад Росії на Польщу - країну НАТО - малоймовірний за жодних обставин.

Передісторія: Російські окупанти випустили 8 ракет по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у селі Старичі Яворівського району  Львівської області. Загинули 9 людей, ще 57 осіб постраждали. Згодом стало відомо, що загинули 35 осіб, а ще 134 людей перебувають у лікарні з різним ступенем ураження. 

Теми: ЛьвівщинавійнаРосія
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