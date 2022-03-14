The Guardian: Россия подает сигнал ударом по Яворовскому полигону

Ракетным ударом по Яворовскому полигону во Львовской области Россия подает сигнал, но нападение на страну-члена НАТО Польшу маловероятно.

Источник: редактор отдела по защите и безопасности The Guardian Дэн Саббаг

Детали: Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия рассматривает возможность нападения на конвои, доставляющие вооружение для Украины, как на "законные цели". Яворовский полигон находится рядом с самым прямым маршрутом между аэропортом Жешув, куда перебрасывают вооружение Запада, и Львовом. На аэродроме в Жешуве США разместили две батареи ЗРК Patriot. Источники среди британских военных говорят, что вскоре рядом с ними может быть размещен британский ЗРК Sky Sabre.

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The Guardian пишет, что несмотря на риторику Рябкова, прямое нападение России на Польшу - страну НАТО - маловероятно при любых обстоятельствах.

Предыстория: Российские оккупанты выпустили 8 ракет по Международному центру миротворчества и безопасности в селе Старичи Яворовского района Львовской области. Погибли 9 человек, еще 57 человек пострадали. Впоследствии стало известно, что погибли 35 человек, а еще 134 человека находятся в больнице с разной степенью поражения.