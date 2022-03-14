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У Дії розповіли, де отримати допомогу і тимчасову домівку

Ірина БалачукПонеділок, 14 березня 2022, 08:23
Евакуйовані мешканці Броварського району на Київщині. 13 березня. Фото ДСНС

​​Вимушені переселенці можуть отримати допомогу та тимчасову домівку у ЦНАПах, які працюють у 14 областях України.

Джерело: Дія у Telegram

Дослівно Дія: "ЦНАПи працюють як Центри турботи в 120 населених пунктах, і цей перелік невпинно розширюється. У такому ЦНАПі можна отримати речі першої необхідності та тимчасовий прихисток.

Центри турботи приймають усіх, кому потрібна допомога, – переселенців, бійців територіальної оборони та військовослужбовців".

Деталі: Дізнатися, де саме працює Центр турботи, можна через чатбот @turbotnyk_bot.

Станом на ранок 14 березня ним скористалися вже понад 30 тисяч українців.


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Теми: Діявійнапереселенці
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