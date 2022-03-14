У Дії розповіли, де отримати допомогу і тимчасову домівку
Понеділок, 14 березня 2022, 07:23
Вимушені переселенці можуть отримати допомогу та тимчасову домівку у ЦНАПах, які працюють у 14 областях України.
Джерело: Дія у Telegram
Дослівно Дія: "ЦНАПи працюють як Центри турботи в 120 населених пунктах, і цей перелік невпинно розширюється. У такому ЦНАПі можна отримати речі першої необхідності та тимчасовий прихисток.
Центри турботи приймають усіх, кому потрібна допомога, – переселенців, бійців територіальної оборони та військовослужбовців".
Деталі: Дізнатися, де саме працює Центр турботи, можна через чатбот @turbotnyk_bot.
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Станом на ранок 14 березня ним скористалися вже понад 30 тисяч українців.