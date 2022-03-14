В Дії рассказали, где получить помощь и временный дом

Вынужденные переселенцы могут получить помощь и временный дом в ЦНАПах, работающих в 14 областях Украины.

Источник: Дія в Telegram

Дословно Дія: "ЦНАПы работают как Центры заботы в 120 населенных пунктах, и этот список постоянно расширяется. В таком ЦНАПе можно получить вещи первой необходимости и временное убежище.

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Центры заботы принимают всех, кому нужна помощь, – переселенцев, бойцов территориальной обороны и военнослужащих".

Детали: Узнать, где работает Центр заботы, можно через чатбот @turbotnyk_bot.

По состоянию на утро 14 марта им воспользовались более 30 тысяч украинцев.